Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

14. Экскурсия ⛳ (полет) на Белый остров 🏝️ (the White Island).

(Можно объединить с экскурсиями — № 1 или № 13. ).

Незабываемая экскурсия с посадкой в кратере действующего вулкана, поднявшегося из-под воды 150–200 тысяч лет назад на высоту 760 метров над уровнем океана. Распологается в 50 км от побережья Бей оф Пленти. Маори называют его Вхакари (the Whakaari) -«тот который может себя показать». С высоты, сквозь прозрачную воду, Вы увидите насколько огромен вулкан скрытый водой Тихокого Океана. Второго такого места на Земле нет. Уникальная возможность заглянуть в жерло вулкана. Услышите рассказ гида о добыче серы в начале 19-го века, о трагических событиях произошедших в 1914 году. Увидите настоящее творение природы. Посетите старую заброшенную фабрику по дроблению и упаковке серы. Нахождение в краторе строго в противогазах и касках.

CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.