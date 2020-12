Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

15. Круиз по озеру Таравера (Tarawera) с рыбалкой на радужную форель.

(Можно объединить с экскурсиями — № 1 или № 13 Скидка 20% на каждую последующую экскурсию).

Город Роторуа окружают глубоководные озера с кристально чистой водой, в которой водится радужная форель. Продажа Форели в ресторанах, а также коммерческая ловля форели в Новой Зеландии запрещена, но если Вы хотите попробовать форель на ужин Вам необходимо ее поймать самому на крючек удочки. Озеро Таравера считается самым рыбным озером в Новой Зеландии. Является излюбленным местом ловли форели местными Новозеланцами.

Помимо рыбалки Вы посетите Горячий пляж 🏖️ у подножия вулкана Таравера, где вода и песок всегда прогреваются до 26 ˚C. В некоторых местах вы сможете приготовить пишу прямо в горячих родниках пробивающихся рядом с берегом. Принять контрастные, натуральные ванные в чистейшей воде. Посетите натуральные, природные спа — в девственном лесу 🌲 протекате небольшая речка вода в которой подогревается постоянно за счет вулканической активности вулкана Таравера. Прекрасное место для отдыха и релаксации в гармонии с природой.

Для группы 3–4 человека, скидка 30% каждому. CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.