Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

17. Экскурсия ⛳ в деревню маори Тамаки (the Tamaki Maori Village).

(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3, 5 или 1, 2, 13 или 1, 9, 13 или 1, 10, 13. Скидка 20% на каждую последующую экскурсию).

Уникальная возможность познакомиться с культурой и обычиями народа маори. Вы будете участвовать в церемонии встречи гостей жителями деревни Тамаки. Осмотрите изнутри деревню Маори. Услышите рассказы о жизни маори. Увидите как наносят татуировки маори. Сможете поучаствовать в тренировках войнов маори. Разучите боевой таней маори — Хаку.

После осмотра деревни Вас ждет красочное, музыкальное шоу, после которого Вам будет показан процесс приготовления пиши маори в земле на расскаленных камнях — Ханги (Hangi). В большом зале Вы сможете насладиться национальной едой под музыку и песни маори.

