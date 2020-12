Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

18. Экскурсия ⛳ в деревню маори Митаи (the Mitai Maori Village).

Едиственная морийская деревня в которой есть собственный глубоководный ручей по которому маори могут плавать на своих боевых пирогах. Увидите красочное шоу жителей деревни Митаи. Осмотрите территорию деревни, родники полные радужной форели. В темноте сможет наблюдать свечение уникалных личинок живущих только в Новой Зеландии. После шоу увидите приготовление под землей национальной, традиционной пищи Ханги, а затем Вас вкусно накормят различными сервированными блюдами, в большом, просторном шатре.

CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.

Для группы 3–4 человека, скидка 30% каждому.