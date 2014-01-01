Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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19. Экскурсия по Маунт Маунгануи. Тауранга.

Гид S.
Гид S. – Гид из Окленда
19.

Экскурсия по Маунт Маунгануи.

Тауранга.
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19. Экскурсия по Маунт Маунгануи. Тауранга.
19. Экскурсия по Маунт Маунгануи. Тауранга.
19. Экскурсия ⛳ по Маунт Маунгануи.
(Можно объединить с экскурсиями — № 1 или № 13, 18).
Маунт Маунгануи является пригородом города Тауранги, а также уникальным закрытым, глубоководным портом. Городок расположен на узком, живописном мысе, на побережье Тихого океана. Является признанным мировым курортом. Прекрасное место для принятия солнечных ванн, купания в Тихом океане (акул нет). Свежий морской бриз несущий аромат соленого океана придаст вашему отдыху незабываемые впечатления. Пляжи Маунт Маунгануи излюбленное место для новичков и продвинутых серфингистов.
На другой строне мыса рассположены пляжи традиционно популярные для семейного отдыха с детьми. Сдесь нет волн, а пологий берег позволяет детям купаться или кататься на каяках. На цетральной улице рассположены многочисленные кафе, рестораны и супер модные бутики мировых брендов. Восхождение на древний вулкан откроет Вам панораму безмятежного голубого Тихового Океана. Вы сможете осмотреть с высоты птичьего полета сам город 🏙️, а также близлежайщие бухты и заливы.
CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
19. Экскурсия по Маунт Маунгануи. Тауранга.
19. Экскурсия по Маунт Маунгануи. Тауранга.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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