Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

19. Экскурсия ⛳ по Маунт Маунгануи.

(Можно объединить с экскурсиями — № 1 или № 13, 18).

Маунт Маунгануи является пригородом города Тауранги, а также уникальным закрытым, глубоководным портом. Городок расположен на узком, живописном мысе, на побережье Тихого океана. Является признанным мировым курортом. Прекрасное место для принятия солнечных ванн, купания в Тихом океане (акул нет). Свежий морской бриз несущий аромат соленого океана придаст вашему отдыху незабываемые впечатления. Пляжи Маунт Маунгануи излюбленное место для новичков и продвинутых серфингистов.

На другой строне мыса рассположены пляжи традиционно популярные для семейного отдыха с детьми. Сдесь нет волн, а пологий берег позволяет детям купаться или кататься на каяках. На цетральной улице рассположены многочисленные кафе, рестораны и супер модные бутики мировых брендов. Восхождение на древний вулкан откроет Вам панораму безмятежного голубого Тихового Океана. Вы сможете осмотреть с высоты птичьего полета сам город 🏙️, а также близлежайщие бухты и заливы.

