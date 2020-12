Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Можно объединить с экскурсиями — 1, 3, 6 или 1, 6, 9, 13. Для группы 2–4 человека, скидка 65% каждому

Удивительная геотермальная долина, дата образования 10 июля 1886 года. Вы увидите Южный кратер вулкана Таравера заполненный гиганским объемом горячей воды. Узнаете историю 📖 взрыва вулкана Таравера. Пройдетесь вдоль геотермальных ручьев с горячей водой. Услышите рассказ о Черном гейзере, о его жертвах. Увидите Инферно кратер залитый необычайного цвета голубой водой. Услышите рассказ о восьмом чуде света — Белой и Розовой кремневых террасах на озере Ратомахана.

Waimangu Volcanic Valley run hourly (9am-5pm), 1 pax to run excursion at our standard nett rates.

CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.