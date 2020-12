Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

20. Экскурсия ⛳ в на плантацию Киви фрукта. Скидка 65% каждому.

(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3 или 1, 2, 13 или 1, 9, 13 или 1, 10, 13. Скидка 65% каждому. ).

Китайский крыжовник или как его сейчас называют Киви фрукт является одним из основных экспортных продуктов Новой Зеландии. Мы сможете в течении 45 минутной комфортной поездки на экскурсинном поезде 🚂 узнать о всех разновидностях киви выращиваемых в Новой Зеландии. Увидите как растут, как удобряются плантации киви. Сможете попробовать различные сорта зеленого и золотого киви фрукта. В центральном туристическом центре плантации Вам предложат дегустацию вина, водок, а так же безалкогольные напитки созданные по уникальным рецептам с использованием киви фрукта. Косметические продукты на основе киви поразят Вас разнообразием и целебностью свойств киви фрукта.

CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.