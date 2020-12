Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Рыбалка на «монстров» Марлинь, Тунец, Меч-рыба, Акула.

Отплытие из Тауранги или Маунт Маунгануи. С Января до конца Марта хорошая рыбалка 🐟 на Голубого Марлинь, Полосатого Марлинь, Черного Марлинь, Тунца и Рыбу Мечь.

Хотя лучшие месяцы для рыбалки Январь—Март, Рыбу мечь можно ловить до Августа.

Рыбалка может проходить в иследующих местах: окрестностях острова Альдеман (the Alderman Islands area), острова Мэя (Mayor Island), мелководье Пенгвин (Penguin shoals), Пенгвин гиф (Penguin rise), место под названием Рангитерас (The Rangiteras) и дальняя часть острова Плайт (the back of Plate Island).