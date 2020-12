Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

25. Экскурсия ⛳ в центральный парк 🌳 Окленда — Домаин (The Domain).

(Можно объединить с экскурсиями — 19, 20, 21, 22, 24).

Экскурсия начинается от Окленского Мемориального музея войны. Несмотря на название музея в нем собраны невероятные колекции живописи, маорийские реликвии, вооружение народов Тихоокеаского региона. Изюминкой музея можно считать птицу Моа, 3 метрового исполина жившей в Новой Зеландии и полностью истребленную человеком. Услышите рассказ о том, что находится под самым зданием Музея и как это используется. В минутах ходьбы от музея располагается ботанический сад с уникальными видами диких тропических растений собранных со всех уголков Тихого Океана. Прекрасная возможность сделать шикарные снимки бухты Вайтемата.

