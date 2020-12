Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

21. Экскурсия ⛳ по центру города Окленда. Скидка 65% каждому.

Протяженность 2. 5 км. Пеший маршрут.

(Можно объединить с экскурсиями — 20, 21, 22, 23, 24, 25).

Вы узнаете когда, кем и как был основан город 🏙️ Окленд. Узнаете историю 📖 людей живших на территории города Окленда до появления европейцев. Совершите осмотр здания подземного железнодорожного вокзала построенного в 1885году.

Увидите результат первого гиганского проекта выполненого в 60х годах 18-го века. Узнаете историю людей в честь которых назван город и улицы этого города. Осмотрите старинные здания сформировавшие неповторимый облик города. Узнаете кто были первые иммигранты. Увидите место где зародилась вся экономика Новой Зеландии. Осмотрите дом первого губернатора, основателя города Окленда. Осмотрите Алберт Парк 🌳. Услышите рассказ о строительстве Новозеланской Трафальгарской площади. Узнаете как и когда европецы защищались от нападения маори. Осмотрите собор святого Андрю. Услышите историю о том как новозеланцы строили оборонительные сооружения для защиты от нападения Русского флота. Узнаете почему Россия могла претендовать на территорию Новой Зеландии.

CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.