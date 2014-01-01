Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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28. Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден. Осмотр кратера. Окленд.

Гид S.
Гид S. – Гид из Окленда
28.

Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден.

Осмотр кратера.

Окленд.
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28. Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден. Осмотр кратера. Окленд.
28. Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден. Осмотр кратера. Окленд.
24. Экскурсия ⛳ на самый высокий вулкан Окленда- Маунт Эден.
(Можно объединить с экскурсиями — 19, 20, 21, 23, 24).
Посетите смотровую площадку самого высокого (192 м) вулкана Маунт Эден в г. Окленд. Осмотрите жерло потухшего вулкана. Узнаете как маори использовали Маунт Эден для обороны от врагов в период морийских племенных воин. Панопамный вид всего Оклекнда. Прекрасные фото гарантированны. Услышите рассказ о формировании вулканических вершин на территории города Окленда. Осмотрите с высоты птичего полета самый дорогой район Окленда- Ремуера.
Узнаете историю 📖 племени Нати Фатуа и его вождя Киви Тамаки.
Для группы 3–4 человека, Скидка 65% каждому.
CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
28. Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден. Осмотр кратера. Окленд.
28. Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден. Осмотр кратера. Окленд.
28. Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден. Осмотр кратера. Окленд.
28. Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден. Осмотр кратера. Окленд.
28. Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден. Осмотр кратера. Окленд.
28. Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден. Осмотр кратера. Окленд.
28. Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден. Осмотр кратера. Окленд.
28. Экскурсия на пик вулкана Маунт Эден. Осмотр кратера. Окленд.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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