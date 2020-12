Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

24. Экскурсия ⛳ на самый высокий вулкан Окленда- Маунт Эден.

(Можно объединить с экскурсиями — 19, 20, 21, 23, 24).

Посетите смотровую площадку самого высокого (192 м) вулкана Маунт Эден в г. Окленд. Осмотрите жерло потухшего вулкана. Узнаете как маори использовали Маунт Эден для обороны от врагов в период морийских племенных воин. Панопамный вид всего Оклекнда. Прекрасные фото гарантированны. Услышите рассказ о формировании вулканических вершин на территории города Окленда. Осмотрите с высоты птичего полета самый дорогой район Окленда- Ремуера.

Узнаете историю 📖 племени Нати Фатуа и его вождя Киви Тамаки.

Для группы 3–4 человека, Скидка 65% каждому.

