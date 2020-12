Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

23. Экскурсия ⛳ в подводный мир антарктического центра Kelly Tarlton’s.

(Можно объединить с экскурсиями — 19, 20, 22, 23, 24).

Увидите изнутри антартическую хижину капитана Роберта Фалкон Скотт (Captain Robert Falcon Scott). Пройдетесь через дом только Новозеланской колонии Антартических пингвинов. Узнаете об Южном океане где температура воды всего 2 градуса. Увидите подводный мир своими глазами в уникальном прозрачном туннеле. Сфотографируетесь 📸 с огромными скатами. Узнаете все об исследовании Антарктиды. Прекрасные фотографии рыбок Немо, увидите огромных лобстеров, уникальных редких рыб водящихся только в районе Новой Зеландии

CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.