Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 6 или 1, 2, 13).

Уникальная геотермальная долина сформировавшаяся в результате геологической активности земли. Услышите рассказ о Леди Нокс в честь которой назван один из гейзеров регулярно извергающий, каждый день в 10. 15 утра, столб воды на 10–20 метров. Увидите кратеры заполненные водой, узнаете о формировании кремневых террас. Увидите «Палитру художника» (Artist’s Palette). Осмотрите кратер вулкана заполненого геотермальной водой «Бассейн с шампанским» (Champagne Pool) из которого нескончаемо поднимаются пузырьки углекислого газа. Увидите кремневую террасу протяженностью более 400 метров.

Wai-O-Tapu Thermal Wonderland run hourly (9am-5pm), 1 pax to run excursion at our standard nett rates.

Для группы 3–4 человека, Скидка 65% каждому.

CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.