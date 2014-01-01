Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

(Можно объединить с экскурсиями — 19, 21, 22, 23, 24).
Узнаете историю 📖 возведения самого высокого сооружения Новой Зеландии. Осмотрите город 🏙️ Окленд с высоты птичьего полета. Увидите самый «молодой вулкан Новой Зеландии — Рангитото. Узнаете почему Окленд называют «городом парусов». При большом желении можно совершить безопасный прыжок с башни. Лучшее место для обзора и фотографирования центральной части города.
CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.