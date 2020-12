Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

22. Экскурсия ⛳ в Sky Tower (Оклендская башня).

(Можно объединить с экскурсиями — 19, 21, 22, 23, 24).

Узнаете историю 📖 возведения самого высокого сооружения Новой Зеландии. Осмотрите город 🏙️ Окленд с высоты птичьего полета. Увидите самый «молодой вулкан Новой Зеландии — Рангитото. Узнаете почему Окленд называют «городом парусов». При большом желении можно совершить безопасный прыжок с башни. Лучшее место для обзора и фотографирования центральной части города.

CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.