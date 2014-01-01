Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Увидите невероятные чудеса природы. Услышите рассказ гида о формировании пещеры, побываете в органном зале пещеры. Услышите рассказ о светящихся организмах живущих на сводах подземной пещеры. Светлячки уникальны, живут только в Новой Зеландии. Проплывете на лодке ⚓ по подземной реке. Насладитесь уникальным зрелищем свечения тысяч светлячков, своего рода Млечный путь на сводах подземной пещеры.
CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.