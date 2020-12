Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

27. Экскурсия ⛳ в пещеры Вайтомо.

(Можно объединить с экскурсией — № 13. ).

Увидите невероятные чудеса природы. Услышите рассказ гида о формировании пещеры, побываете в органном зале пещеры. Услышите рассказ о светящихся организмах живущих на сводах подземной пещеры. Светлячки уникальны, живут только в Новой Зеландии. Проплывете на лодке ⚓ по подземной реке. Насладитесь уникальным зрелищем свечения тысяч светлячков, своего рода Млечный путь на сводах подземной пещеры.

