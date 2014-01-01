Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)

Гид S.
Гид S. – Гид из Окленда
32.

Экскурсии в г.

Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • $589 за человека

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32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
Встреча туристов в Port Chalmers. Переезд в Данидин. В городе Данидине находится самая крутая улица в мире — Болдуин стрит. Болдуин стрит заработала звание самой крутой улицы мира и занесена в книгу рекордов Гинесса. Дорога длиной в 350 метров начинается с довольно умеренного наклона, а затем резко переходящая в 19 градусный подъём.
Университет Отаго, основанный в 1869 году, — первый университет Новой Зеландии. Здание канцелярии (1878 год), к которому примыкает часовая башня, выполнено из песчаника голубого оттенка. С северной стороны оно имеет общую стену с еще несколькими университетскими корпусами 1879 года постройки, в которых первоначально жили профессора университета. Строение окружено лужайками и сквером.
Осмотр старинных соборов и церквей, наследие культуры Шотландцев.
Переезд на полуостров Отаго богатого живописными пейзажами. Осмотр скал и маяка, Альбатрос Центра, любование чайками. На мысе Таироа расположен маяк, построенный в 1864 году. Также на мысе находятся руины старых прибрежных укреплений, основанных примерно 1886 году с целью обороны против возможного нападения русских. Здесь находится колония северных королевских альбатросов, которая образовалась в 1920-х годах — единственная в мире колония этих птиц на населенном острове 🏝️ по другой дороге — посещение Allans Вeach и поиск пингвинов и морских котиков.
Возвращение в Данидин по живописной дороге через St Kilda — городскую набережную с видом на открытый океан. Остановка. Движемся в сторону центра Данидина — осмотр здания железнодорожного вокзала.
Прогулка по центру Данидина — Октагон, Первая церковь ⛪ на выбор 2 варианта:
  • 1) Пивной паб Speight’s — дегустация новозеландского пива и ланч согласно меню.
  • 2) Посещение Huntsman Steakhouse -ресторан где вам предоставится возможность отведать стейк из оленины или говядины и Pinot noir.
  • Обзорная экскурсия ⛳ по Данидину на машине с посещением Grammar Boys School, Maori Hill и Signal Hill. С высоты Signal Hill открывается живописная панорама на город 🏙️ в Port Chalmers на круизное судно.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)
32. Экскурсии в г. Данидин и его окрестностях (Отаго) из порта Чалмерс (Port Chalmers)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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