Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Встреча туристов в Port Chalmers. Переезд в Данидин. В городе Данидине находится самая крутая улица в мире — Болдуин стрит. Болдуин стрит заработала звание самой крутой улицы мира и занесена в книгу рекордов Гинесса. Дорога длиной в 350 метров начинается с довольно умеренного наклона, а затем резко переходящая в 19 градусный подъём.

Университет Отаго, основанный в 1869 году, — первый университет Новой Зеландии. Здание канцелярии (1878 год), к которому примыкает часовая башня, выполнено из песчаника голубого оттенка. С северной стороны оно имеет общую стену с еще несколькими университетскими корпусами 1879 года постройки, в которых первоначально жили профессора университета. Строение окружено лужайками и сквером.

Осмотр старинных соборов и церквей, наследие культуры Шотландцев.

Переезд на полуостров Отаго богатого живописными пейзажами. Осмотр скал и маяка, Альбатрос Центра, любование чайками. На мысе Таироа расположен маяк, построенный в 1864 году. Также на мысе находятся руины старых прибрежных укреплений, основанных примерно 1886 году с целью обороны против возможного нападения русских. Здесь находится колония северных королевских альбатросов, которая образовалась в 1920-х годах — единственная в мире колония этих птиц на населенном острове 🏝️ по другой дороге — посещение Allans Вeach и поиск пингвинов и морских котиков.

Возвращение в Данидин по живописной дороге через St Kilda — городскую набережную с видом на открытый океан. Остановка. Движемся в сторону центра Данидина — осмотр здания железнодорожного вокзала.