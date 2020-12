Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

(Можно объединить с экскурсиями — № 1 или № 2 или № 3 или № 5).

Уникальная возможность осмотреть самый мощный водопад Новой Зеландии, прокатиться 30 минут на самой быстроходной лодке ⚓ развивающей скорость до 80 км в час к подножию водопада. Увидите невероятно красивые 🤩 места нетронутого новозеланского леса, натуральные горячие источники. Проплывете вдоль Геотермальной Электростанции Варакеи (the Wairakei Thermal Power Station) и дамбы Аратиатиа (Aratiatia Dam).

Испробуете настоящих королевских креветок выловленных в прудах этого парка. При желании можно самому выловить креветок из пруда (оплачивается дополнительно). Посетите смотровую площадку г. Таупо, увидите панораму великого озера Таупо и города Таупо, вершины вулкана Тангариро (покрыты снегом до середины Октября). Посетите уникальный центр новозеланского меда. Сдесь Вы найдете напитки Новой Зеландии по уникальным рецептам, косметическую продукцию на основе меда, уникальное домашнее Новозеланское пиво.

Huka Prawn Park run hourly (9. 30am-4pm), 1 pax to run excursion at our standard nett rates.

CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.