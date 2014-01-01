Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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7. Экскурсия в Говермэн Гарден. Роторуа.

Гид S.
Гид S. – Гид из Окленда
7.

Экскурсия в Говермэн Гарден.

Роторуа.
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7. Экскурсия в Говермэн Гарден. Роторуа.
7. Экскурсия в Говермэн Гарден. Роторуа.
(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3 или 1, 2, 9, 13 или 1, 10, 13 или 1, 11, 13).
Осмотрите ансамбль Музея Роторуа. Услышите рассказ о создании парка Говермент Гарден в начале 19-го века для лечения геотеральными водами и грязью. Увидите 20 мин. реалистический фильм 🎥 3D о врыве вулкана Таравера (на аглийском языке). Увидите 30 мин фильм о 28-м маорийском батальоне участвовашем в битвах в Греции, Крите, Северной Африке и Италии во время второй мировой войны. Посетите смотровую площадку расположенную на самой высокой точке всего комплекса. Музей 🖼 открыт с 9 до 6 вечера. Осмотрите комплес Голубого Бассейна (the Blue Baths Hot Pool). Осмотрите натуральный источник горячей воды, использовавшийся для лечения артритов. Лучшее время для фотографирования 5–6 часов вечера.
CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged. 1 pax to run excursion at our standard nett rates.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
7. Экскурсия в Говермэн Гарден. Роторуа.
7. Экскурсия в Говермэн Гарден. Роторуа.
7. Экскурсия в Говермэн Гарден. Роторуа.
7. Экскурсия в Говермэн Гарден. Роторуа.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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