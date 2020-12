Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3 или 1, 2, 9, 13 или 1, 10, 13 или 1, 11, 13).

Осмотрите ансамбль Музея Роторуа. Услышите рассказ о создании парка Говермент Гарден в начале 19-го века для лечения геотеральными водами и грязью. Увидите 20 мин. реалистический фильм 🎥 3D о врыве вулкана Таравера (на аглийском языке). Увидите 30 мин фильм о 28-м маорийском батальоне участвовашем в битвах в Греции, Крите, Северной Африке и Италии во время второй мировой войны. Посетите смотровую площадку расположенную на самой высокой точке всего комплекса. Музей 🖼 открыт с 9 до 6 вечера. Осмотрите комплес Голубого Бассейна (the Blue Baths Hot Pool). Осмотрите натуральный источник горячей воды, использовавшийся для лечения артритов. Лучшее время для фотографирования 5–6 часов вечера.

