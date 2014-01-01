Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.

Гид S.
Гид S. – Гид из Окленда
8.

Экскурсия по набережной г.

Роторуа, деревни маори Охинимуту.

Роторуа.
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8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия ⛳ по набережной города Роторуа с посещение деревни маори Охинимуту (the Ohinemutu maori village).
(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3 или 1, 2, 9, 13 или 1, 10, 13 или 1, 11, 13).
Увидите живописную набережную озера Роторуа. Услышите маорийскую легенду о Тутаникая и Хинемату. Увидите древню шапку вулкана возвышающуюся над водой в виде острова, названного Маккоя. Узнаете историю 📖 кровавой битвы произошедшей на этом острове 🏝️ между войнами под предводительством охотника за головами Хонги Хика и местным племенем Тэ Арава в 1822 году. Осмотрите (можно кормить) диких канадских гусей мирно пасущихся в центре города Роторуа. Увидите стаи черных лебедей, различных видов уток мирно спящих у самого края набережной.
Далее пройдете в деревню маори, в которой вы увидите реальную жизнь современных маори, как они готовят пишу в геотермальных источниках. Осмотрите кладбище Маори. Узнаете откуда произошла вся туристическая идустрия Новой Зеландии. Осмотрите дом собраний красочно покрытого резьбой. Осмотрите одну самых старых англиканских церквей сохранившихся со времен принятия народом маори веру в Христа.
Для группы 3–4 человека, Скидка 65% каждому. CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.
8. Экскурсия по набережной г. Роторуа, деревни маори Охинимуту. Роторуа.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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