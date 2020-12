Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

9. Экскурсия ⛳ на смотровую площадку Голубого и Зеленого озера, посещение смотровой площадки озера Таравера.

(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3 или 1, 2, 9, 13 или 1, 10, 13 или 1, 11, 13).

Осмотрите красивое 🤩 Голубое озеро — излюбленное место отдыха и проведения спортивных мероприятий местных Новозеланцев. Смотровая площадка находится между двумя живописными озерами- Голубого и Зеленого.

Узнаете историю 📖 почему в одном озере можно купаться и ловить форель, а другом это делать категорически запрещено.

Проедете по живописной дороге в сторону озера Таравера. Узнаете историю о Погребенной деревне. Остановитесь на смотровой площадке озера Таравера. Осмотрите озеро Таравера и вулкан Таравера. Услышите рассказ об извержении вулкана Таравера, историю людей живших вблизи вулкана.

Для группы 3–4 человека, Скидка 65% каждому.