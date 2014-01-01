Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

9. Экскурсия ⛳ на смотровую площадку Голубого и Зеленого озера, посещение смотровой площадки озера Таравера.
(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3 или 1, 2, 9, 13 или 1, 10, 13 или 1, 11, 13).
Осмотрите красивое 🤩 Голубое озеро — излюбленное место отдыха и проведения спортивных мероприятий местных Новозеланцев. Смотровая площадка находится между двумя живописными озерами- Голубого и Зеленого.
Узнаете историю 📖 почему в одном озере можно купаться и ловить форель, а другом это делать категорически запрещено.
Проедете по живописной дороге в сторону озера Таравера. Узнаете историю о Погребенной деревне. Остановитесь на смотровой площадке озера Таравера. Осмотрите озеро Таравера и вулкан Таравера. Услышите рассказ об извержении вулкана Таравера, историю людей живших вблизи вулкана.
Для группы 3–4 человека, Скидка 65% каждому. CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.