Всё об Умм-эль-Кайвайн

Полезная информация об Умм-эль-Кайвайн

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Местное время в Умм-эль-Кайвайн
03:2357
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇪 ОАЭ
Название городаУмм-эль-Кайвайн
По-английскиUmm Al Quwain City
Столица регионаУмм-эль-Кайвайн является столицей региона
Население города62 747 чел.
Часовой поясAsia/Dubai
Средняя высота2 м. от уровня моря

Где находится Умм-эль-Кайвайн на карте