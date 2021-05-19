Полезная информация об Умм-эль-Кайвайн
Что нужно знать об Умм-эль-Кайвайн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Умм-эль-Кайвайн
03:2357
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇪 ОАЭ
|Название города
|Умм-эль-Кайвайн
|По-английски
|Umm Al Quwain City
|Столица региона
|Умм-эль-Кайвайн является столицей региона
|Население города
|62 747 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Dubai
|Средняя высота
|2 м. от уровня моря