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Полезная информация об ОАЭ

Что нужно знать об ОАЭ: 9 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 267 экскурсий
Флаг ОАЭ
Флаг ОАЭ
НазваниеОАЭ
По-английскиUnited Arab Emirates
СтолицаАбу-Даби
Статья о странеСтатья об ОАЭ
ГородаСписок городов
Фотографии70 фото
ВалютаДирхам ОАЭ
Площадь82 880 км²
Население9 267 000 чел.
Телефонный код+971
Код ISOAE
Основной домен.AE
Соседние страны🇴🇲 Оман🇸🇦 Саудовская Аравия

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Популярные экскурсии в ОАЭ

Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
4.1
206 отзывов
$
43
за чел.
Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам. Любители экстрима смогут покататься на квадроциклах и верблюдах. Любители романт...
Дубай
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
4.9
10 отзывов
$
300
за чел.
Абу-Даби
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине
$
95
за чел.
Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ОАЭ. На автобусе вы за одну экскурсию проедете по самым значимым достопримечательностям Дубая. Вы по...
Фуджейра
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
5
1 отзыв
$
85
за чел.
За несколько часов экскурсии, вы сможете понять, почему именно Дубай по праву считается футуристичным городом. Во время прогулки по роскошной набережн...
Шарджа
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
5
2 отзыва
$
65
за чел.
Этот город — вызов, который человек бросил пустыне, и победил. Сверкающие в лучах солнца небоскребы, несущие прохладу фонтаны, белоснежные мечети — Аб...
Абу-Даби
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Лучшие достопримечательности Дубая, ОАЭ
Вечернее шоу фонтанов
Фонтан Дубай
Сервированные столы на верхней палубе доу
Круиз на доу
Ночью Dubai Garden Glow особенно прекрасен
Светящийся парк
Снорклинг в клетке
70

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