Полезная информация об ОАЭ
Что нужно знать об ОАЭ: 9 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 267 экскурсий
Флаг ОАЭ
|Название
|ОАЭ
|По-английски
|United Arab Emirates
|Столица
|Абу-Даби
|Статья о стране
|Статья об ОАЭ
|Города
|Список городов
|Фотографии
|70 фото
|Валюта
|Дирхам ОАЭ
|Площадь
|82 880 км²
|Население
|9 267 000 чел.
|Телефонный код
|+971
|Код ISO
|AE
|Основной домен
|.AE
|Соседние страны
|🇴🇲 Оман🇸🇦 Саудовская Аравия
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