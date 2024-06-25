Познакомьтесь с историей и культурой столицы полуострова Мусандам.
Исследуйте старинный форт, оживлённые базары и отправьтесь в уединённую деревню Тави, где сохранились наскальные рисунки возрастом более 2000 лет. Удобный формат индивидуального тура — только вы и ваш гид.
Описание экскурсииОткройте для себя Хасаб Отправьтесь в индивидуальную экскурсию по столице Мусандама — живописному городу Хасабу, известному рыболовными традициями и уединёнными оазисами. После встречи в отеле или у круизного лайнера вас ждёт поездка к старинному форту XVI века. В музее при форте вы увидите редкие оманские изделия ручной работы, созданные несколько веков назад. Затем прогуляйтесь по старому и новому базарам, почувствуйте дух восточной культуры и узнайте, как живёт город сегодня. Тайны Вади-Када Завершите день в старинной деревне Тави, расположенной в Вади-Када. Здесь вы увидите уникальные наскальные рисунки верблюдов, воинов и кораблей, чей возраст насчитывает около 2000 лет — древние свидетельства богатой истории Омана. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины или сердца, а также для людей с ограниченными физическими возможностями.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт XVI века
- Деревня Тави
- Вади-Када
Что включено
- Трансфер от/до места проживания
- Услуги частного водителя/гида
- Входные билеты
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Амира
25 июн 2024
Наш гид с таким уважением и гордостью рассказывал о своей стране и традициях Омана — это действительно чувствовалось
А
Александр
25 фев 2024
В Хасабе не так много культурных достопримечательностей, как в других городах, поэтому у нашего гида Сэма было меньше возможностей показать свою родину во всей её глубине. Зато он был очень приятным человеком. Мы осмотрели старый и новый Хасаб, заглянули в старое бедуинское жилище и посетили оазис, который сейчас пересох.
