Откройте «норвежские фьорды Аравии» на круизе по Мусандаму.
Вас ждёт плавание на традиционном дау из порта Хасаб, дельфины в кильватере, живописные фьорды и скалы, купание, снорклинг и обед из свежих морепродуктов. Идеальное морское приключение за один день!
Вас ждёт плавание на традиционном дау из порта Хасаб, дельфины в кильватере, живописные фьорды и скалы, купание, снорклинг и обед из свежих морепродуктов. Идеальное морское приключение за один день!
Описание экскурсииОткройте тайны Мусандама: однодневный круиз на традиционном дау Приглашаем вас на незабываемое морское приключение — в живописный полуостров Мусандам, известный как «норвежские фьорды Аравии». Начнётся ваш день в порту Хасаб, откуда вы отправитесь в круиз на борту аутентичного оманского дау — традиционного парусника, воплощающего дух мореходных преданий Аравийского залива. Во время плавания вас ждёт захватывающее зрелище: изумрудные воды Хор-Шимма, отвесные скалы, уходящие в море, и уютные прибрежные деревни, затерянные среди гор. С борта судна вы сможете увидеть игривых дельфинов, резвящихся в кильватере, и множество экзотических морских обитателей. Релакс на потрясающем острове Остановка на Телеграфном острове — одна из главных точек маршрута. Этот живописный остров хранит память о прошлом: здесь в 1864 году британцы построили телеграфную станцию, связавшую Бомбей с Европой через подводный кабель. Сегодня здесь — идеальное место для отдыха: чистейшие, прозрачные воды приглашают к купанию и подводному плаванию. На борту вас ждёт обед из свежих морепродуктов, прохладительные напитки, удобные места для отдыха и всё необходимое: снаряжение для снорклинга и мягкие полотенца. Важная информация:
- Не подходит для беременных женщин.
- Возьмите с собой солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм и солнцезащитный крем — всё необходимое для комфортного и безопасного отдыха под открытым солнцем.
- Запрещено: перевозить чемоданы и большие сумки, курить в транспорте, а также находиться в салоне под воздействием алкоголя или наркотиков.
Ежедневно в 9:45 (отправление в 10:00, приходите заранее)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Полуостров Мусандам
- Телеграфный остров
Что включено
- Прогулка на традиционном судне дау
- Услуги гида
- Снаряжение для подводного плавания, спасательные жилеты и полотенца на борту
- Вкусный восточный обед
- Неограниченное количество безалкогольных напитков и фрукты на борту
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей
- Личные расходы
Место начала и завершения?
664W+4J Khasab, Oman
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:45 (отправление в 10:00, приходите заранее)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не подходит для беременных женщин
- Возьмите с собой солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм и солнцезащитный крем - всё необходимое для комфортного и безопасного отдыха под открытым солнцем
- Запрещено: перевозить чемоданы и большие сумки, курить в транспорте, а также находиться в салоне под воздействием алкоголя или наркотиков
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Эль-Хасаба
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хасабу и древним наскальным рисункам Вади-Када
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$215 за всё до 5 чел.