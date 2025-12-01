За 8 дней вы пройдёте путь от изящных улиц Асунсьона до водопадов, теряющихся в зелёных джунглях, ощутите дыхание древних миссий
Описание тура
Организационные детали
Маршрут нецикличный — возможен как из Асунсьона в Фос-ду-Игуасу, так и в обратном направлении (по желанию и согласно авиабилетам).
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
По прилёте в Асунсьон вас встретят в аэропорту и доставят в отель. После размещения — отдых.
Знакомство с Асунсьоном
Утром отправимся на прогулку по историческому центру столицы. Пантеон Национальных Героев, кафедральный собор и Президентский дворец познакомят нас с прошлым страны лучше любого учебника. Каждая улица, каждый фасад здесь будто шепчет истории, сохранившие дух старого Парагвая.
Озеро Ипакарай, мастерские керамистов в Арегуа, Каакупе
Сегодня покинем город, чтобы увидеть настоящую провинциальную жизнь. Озеро Ипакарай с зеркальной гладью воды, мастерские керамистов в Арегуа и священный город Каакупе создадут мозаичный портрет Парагвая — простого, искреннего и живого.
Водопад Сальто-Кристал, миссия иезуитов в Энкарнасьоне
В этот день переедем в Энкарнасьон, дорога пройдёт через зелёные холмы и тропические пейзажи. По пути остановимся у водопада Сальто-Кристал, где природа демонстрирует свою силу и красоту.
В Энкарнасьоне посетим миссию иезуитов Хесус-де-Таварангуэ — миссионерский центр монашеского ордена иезуитов, исторический памятник — и осмотрим древние камни и колонны.
Гора Спящий индеец, руины миссии Тринидад, переезд в Облигадо
Сегодня мы поднимемся к горе Спящий индеец, окутанной легендами народа гуарани. Затем посетим руины миссии Тринидад — каменные арки и резные колонны расскажут нам о былом величии.
Вечером прибудем в Облигадо, тихий городок, где можно насладиться покоем и атмосферой провинциального Парагвая.
Национальный парк «Альта Вера»
В этот день нас ждут дикие джунгли, болотные долины и скрытые водопады. Вода здесь шумит так, будто разговаривает с ветром. Мы устроим пикник у секретного водопада и проведём день среди пейзажей, где природа остаётся первозданной и свободной.
Деревня гуарани и мощь водопадов Мондай
Позавтракав, отправимся к Сьюдад-дель-Эсте, посетив по дороге деревню индейцев гуарани, где сохранились древние традиции и язык. Затем побываем у водопадов Сальтос-дель-Мондай — младшего брата Игуасу, но не менее впечатляющего. Потоки воды падают с грохотом, создавая ощущение встречи с первозданной стихией.
После — переезд к границе с Аргентиной или Бразилией.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Фос-ду-Игуасу (Бразилия) или Пуэрто-Игуасу (Аргентина). Прощание с Парагваем и завершение незабываемого путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и пикник в национальном парке Альто Вера
- Трансфер из/в аэропорт
- Внутренние переезды по маршруту
- Все входные билеты по программе
- Русскоговорящий гид во всех локациях
- Туристические сборы и возможность пересечения границы
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты
- Обеды и ужины
- Внимание! Стоимость тура указана за двоих и зависит от количества участников
- 1 человек - $4412
- 3 человека - $5591 за группу
- 4 человека - $5950 за группу
- 5 человек - $6826 за группу