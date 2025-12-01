Мои заказы

Индивидуально по Парагваю: природа, города и древности

Полюбоваться водопадами, посетить миссии иезуитов и Тринидад и побывать в деревне индейцев гуарани
Откройте для себя Парагвай, который остаётся загадкой даже для опытных путешественников.

За 8 дней вы пройдёте путь от изящных улиц Асунсьона до водопадов, теряющихся в зелёных джунглях, ощутите дыхание древних миссий
читать дальше

иезуитов и услышите шёпот легенд народа гуарани.

Каждое утро будет начинаться новым открытием — будь то озёра и мастерские Арегуа, гора Спящий индеец или величественные руины Тринидад.

Вы будете жить в комфортных отелях и путешествовать в сопровождении русскоязычного гида, который покажет вам страну масок — настоящую, живую, с душой.

Индивидуально по Парагваю: природа, города и древности
Индивидуально по Парагваю: природа, города и древности
Индивидуально по Парагваю: природа, города и древности

Описание тура

Организационные детали

Маршрут нецикличный — возможен как из Асунсьона в Фос-ду-Игуасу, так и в обратном направлении (по желанию и согласно авиабилетам).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

По прилёте в Асунсьон вас встретят в аэропорту и доставят в отель. После размещения — отдых.

Встреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное время
2 день

Знакомство с Асунсьоном

Утром отправимся на прогулку по историческому центру столицы. Пантеон Национальных Героев, кафедральный собор и Президентский дворец познакомят нас с прошлым страны лучше любого учебника. Каждая улица, каждый фасад здесь будто шепчет истории, сохранившие дух старого Парагвая.

Знакомство с АсунсьономЗнакомство с АсунсьономЗнакомство с АсунсьономЗнакомство с АсунсьономЗнакомство с АсунсьономЗнакомство с АсунсьономЗнакомство с АсунсьономЗнакомство с АсунсьономЗнакомство с Асунсьоном
3 день

Озеро Ипакарай, мастерские керамистов в Арегуа, Каакупе

Сегодня покинем город, чтобы увидеть настоящую провинциальную жизнь. Озеро Ипакарай с зеркальной гладью воды, мастерские керамистов в Арегуа и священный город Каакупе создадут мозаичный портрет Парагвая — простого, искреннего и живого.

Озеро Ипакарай, мастерские керамистов в Арегуа, КаакупеОзеро Ипакарай, мастерские керамистов в Арегуа, КаакупеОзеро Ипакарай, мастерские керамистов в Арегуа, КаакупеОзеро Ипакарай, мастерские керамистов в Арегуа, КаакупеОзеро Ипакарай, мастерские керамистов в Арегуа, КаакупеОзеро Ипакарай, мастерские керамистов в Арегуа, КаакупеОзеро Ипакарай, мастерские керамистов в Арегуа, Каакупе
4 день

Водопад Сальто-Кристал, миссия иезуитов в Энкарнасьоне

В этот день переедем в Энкарнасьон, дорога пройдёт через зелёные холмы и тропические пейзажи. По пути остановимся у водопада Сальто-Кристал, где природа демонстрирует свою силу и красоту.

В Энкарнасьоне посетим миссию иезуитов Хесус-де-Таварангуэ — миссионерский центр монашеского ордена иезуитов, исторический памятник — и осмотрим древние камни и колонны.

Водопад Сальто-Кристал, миссия иезуитов в ЭнкарнасьонеВодопад Сальто-Кристал, миссия иезуитов в ЭнкарнасьонеВодопад Сальто-Кристал, миссия иезуитов в ЭнкарнасьонеВодопад Сальто-Кристал, миссия иезуитов в Энкарнасьоне
5 день

Гора Спящий индеец, руины миссии Тринидад, переезд в Облигадо

Сегодня мы поднимемся к горе Спящий индеец, окутанной легендами народа гуарани. Затем посетим руины миссии Тринидад — каменные арки и резные колонны расскажут нам о былом величии.

Вечером прибудем в Облигадо, тихий городок, где можно насладиться покоем и атмосферой провинциального Парагвая.

Гора Спящий индеец, руины миссии Тринидад, переезд в ОблигадоГора Спящий индеец, руины миссии Тринидад, переезд в ОблигадоГора Спящий индеец, руины миссии Тринидад, переезд в ОблигадоГора Спящий индеец, руины миссии Тринидад, переезд в ОблигадоГора Спящий индеец, руины миссии Тринидад, переезд в Облигадо
6 день

Национальный парк «Альта Вера»

В этот день нас ждут дикие джунгли, болотные долины и скрытые водопады. Вода здесь шумит так, будто разговаривает с ветром. Мы устроим пикник у секретного водопада и проведём день среди пейзажей, где природа остаётся первозданной и свободной.

Национальный парк «Альта Вера»Национальный парк «Альта Вера»Национальный парк «Альта Вера»Национальный парк «Альта Вера»
7 день

Деревня гуарани и мощь водопадов Мондай

Позавтракав, отправимся к Сьюдад-дель-Эсте, посетив по дороге деревню индейцев гуарани, где сохранились древние традиции и язык. Затем побываем у водопадов Сальтос-дель-Мондай — младшего брата Игуасу, но не менее впечатляющего. Потоки воды падают с грохотом, создавая ощущение встречи с первозданной стихией.

После — переезд к границе с Аргентиной или Бразилией.

Деревня гуарани и мощь водопадов МондайДеревня гуарани и мощь водопадов МондайДеревня гуарани и мощь водопадов МондайДеревня гуарани и мощь водопадов МондайДеревня гуарани и мощь водопадов Мондай
8 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Фос-ду-Игуасу (Бразилия) или Пуэрто-Игуасу (Аргентина). Прощание с Парагваем и завершение незабываемого путешествия.

Завершение тура, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и пикник в национальном парке Альто Вера
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Внутренние переезды по маршруту
  • Все входные билеты по программе
  • Русскоговорящий гид во всех локациях
  • Туристические сборы и возможность пересечения границы
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Внимание! Стоимость тура указана за двоих и зависит от количества участников
  • 1 человек - $4412
  • 3 человека - $5591 за группу
  • 4 человека - $5950 за группу
  • 5 человек - $6826 за группу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Асунсьон, 21:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Фос-ду-Игуасу (Бразилия) или Пуэрто-Игуасу (Аргентина), 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — Организатор в Асунсьоне
Провела экскурсии для 41 туриста
Более пяти лет целенаправленно работаю со всеми видами полётов в Рио-де-Жанейро: парапланы, дельтапланы, парашюты, вертолёты (открытые и закрытые). Будучи пилотом, с точностью расскажу о погоде, подскажу, на какой день лучше забронировать ваш полёт, и помогу с переносами по вашей инициативе. Также организую поездки к природному чуду — впечатляющим водопадам Игуасу.

Похожие туры из Асунсьона

Парагвай с запада на восток и водопады Игуасу со стороны 2 стран. Индивидуальный тур
На машине
10 дней
Парагвай с запада на восток и водопады Игуасу со стороны 2 стран. Индивидуальный тур
Изучить Асунсьон, прикоснуться к культуре иезуитов и индейцев, побывать в Бразилии и Аргентине
Начало: Аэропорт Асунсьона, 21:00
1 дек в 21:00
15 дек в 21:00
$5885 за человека