В этот день переедем в Энкарнасьон, дорога пройдёт через зелёные холмы и тропические пейзажи. По пути остановимся у водопада Сальто-Кристал, где природа демонстрирует свою силу и красоту.

В Энкарнасьоне посетим миссию иезуитов Хесус-де-Таварангуэ — миссионерский центр монашеского ордена иезуитов, исторический памятник — и осмотрим древние камни и колонны.