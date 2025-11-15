Добро пожаловать в пляжную столицу Польши! На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, погуляете по историческим кварталам и рассмотрите памятники старины.
Узнаете, как он стал одним из самых известных курортов польской Балтики и как здесь можно отдохнуть с пользой для здоровья.
Узнаете, как он стал одним из самых известных курортов польской Балтики и как здесь можно отдохнуть с пользой для здоровья.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по самому длинному деревянному пирсу Польши, увидите великолепный Гранд-отель и знаменитый комплекс «Лазенок».
- Мы расскажем о пляжной культуре 18-20 веков, роли хирурга Наполеоновской армии Яна Ежи Хафнера в развитии курорта и о том, почему Сопот стал таким популярным.
- Вы узнаете, как город получил прозвище «Северное Монте-Карло», что такое Дом Курацийный, какие известные фильмы снимали здесь и кто из мировых звёзд посещал этот курорт.
- А чтобы впечатления были полными, наши гиды посоветуют лучшие рестораны, где можно попробовать знаменитый рыбный суп и блюда из свежей рыбы.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
- Экскурсия проходит по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»).
- Экскурсия проводится без наушников.
- Дети до 8 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У костёла святого Георгия (Kościół św. Jerzego)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Сопот
Провели экскурсии для 87952 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Сопот
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Сопотом
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: У костёла святого Георгия (Kościół św. Jerzego)
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:15
15 ноя в 15:15
16 ноя в 15:15
€25 за человека