Добро пожаловать в пляжную столицу Польши! На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, погуляете по историческим кварталам и рассмотрите памятники старины.
Узнаете, как он стал одним из самых известных курортов польской Балтики и как здесь можно отдохнуть с пользой для здоровья.
Узнаете, как он стал одним из самых известных курортов польской Балтики и как здесь можно отдохнуть с пользой для здоровья.
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по самому длинному деревянному пирсу Польши, увидите великолепный Гранд-отель и знаменитый комплекс «Лазенок».
- Мы расскажем о пляжной культуре 18-20 веков, роли хирурга Наполеоновской армии Яна Ежи Хафнера в развитии курорта и о том, почему Сопот стал таким популярным.
- Вы узнаете, как город получил прозвище «Северное Монте-Карло», что такое Дом Курацийный, какие известные фильмы снимали здесь и кто из мировых звёзд посещал этот курорт.
- А чтобы впечатления были полными, наши гиды посоветуют лучшие рестораны, где можно попробовать знаменитый рыбный суп и блюда из свежей рыбы.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи).
- Экскурсия проходит по единому маршруту (он отмечен на карте в фотогалерее).
- Экскурсия проводится без наушников.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу и воскресенье в 15:15
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У костёла святого Георгия (Kościół św. Jerzego)
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Сопот
Провели экскурсии для 87925 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Сопот
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Сопотом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У костёла святого Георгия (Kościół św. Jerzego)
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.