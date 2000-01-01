Поездка в Польшу может стать увлекательным путешествием, но подготовиться к нему следует заранее. Важный момент при планировании отдыха является страховой полис. Почему он так нужен? Какую страховую компанию выбрать? Сколько стоит страховка? Куда обращаться, если во время путешествия наступил страховой случай? Сейчас мы подробно расскажем!

Обязательна ли страховка для россиян?

Медицинская страховка – обязательное условие для оформления визы в Польшу. Если таможенные органы или уполномоченные службы обнаружат, что у туриста нет страховки, или она оформлена неправильно, могут дать штраф или применить иные санкции. После подобных инцидентов у туриста возникают проблемы с выездом в остальные страны Европы.

Какая страховка нужна для визы в Польшу?

Требования к страховому полису могут отличаться. Всё зависит от визы (шенгенская/национальная).

Общие положения:

срок действия страхового полиса должен покрывать период пребывания в стране;

сумма минимального страхового покрытия – от 30000 Евро;

зона действия полиса должна охватывать либо одну страну или всю территорию Шенгенской зоны.

В договор должны быть включены обязательные компенсации при оказании следующих видов медицинской помощи:

лечение в стационаре;

скорая медицинская помощь;

различные болезни, травмы, полученные на территории Польши;

посмертная репатриация.

Можно ли купить страховку от невылета в Польшу?

Из-за разных обстоятельств туристам иногда приходится откладывать поездку. Если вы выберете такую опцию при оформлении полиса и укажете стоимость тура, получите компенсацию расходов. У каждой страховой компании предложения, связанные с невыездом, разные. Оформление такой страховки необязательно. Решение принимает гражданин РФ перед заключением договора.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Как правило, туристическая страховка – это полис с минимальными опциями, возможностями. Медицинскую помощь могут оказать только в государственных клиниках, в которых не исключается риск отказа.

Какие опасности ждут в стране?

Криминал (можно стать жертвой преступников);

Болезни и травмы;

Аварии на дорогах, вызванные превышением скорости;

Экстремальные виды спорта и развлечений;

Плохое оснащение транспорта;

Расположение гостиницы (в горах/у водоёма);

Проблемы с водой и питанием.

На что обратить внимание при оформлении, и застраховать в первую очередь?

Большинство туристов сталкиваются с травмами, полученными во время путешествия за границу. Для граждан, которые планируют отдыхать на природе, следует обратить внимание на случаи заболевания гепатитом А и дифтерией. Пресноводная раба в Балтийском море может содержать ленточных червей, в лесах встречается энцефалитный клещ.

Какие опции особенно нужно выделить?

Страховка багажа;

COVID-19;

Отмена поездки;

Активные виды спорта;

Несчастные случаи (выплата);

Беременность.

Какую страховку выбрать?

Лучше всего выбирать страховой полис по опциям. Чтобы подобрать наиболее выгодные варианты, можно заполнить форму на странице онлайн (указать возраст, дату начала и окончания поездки). После заполнения фильтры подберут страховые компании, отсортированные по цене, начиная от низкой стоимости и заканчивая высокой.

С помощью есть шанс дёшево оформить страховку. Цена страхового полиса зависит от количества опций. Если вы ещё не знаете, где купить страховку, советуем вам воспользоваться этой формой.

Как действовать при наступлении страхового случая?

Обратиться к туристическому агенту или заранее записать необходимые номера. Также о страховом случае могут сообщить родные и близкие туриста.

У некоторых компаний есть специальные чаты для подобных ситуаций.

Что НЕ нужно делать, чтобы риски были покрыты?

Страховая компания может не выплатить компенсацию, если вы находились в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.

Первый этап – ассистанс, потом лечение.

На каком уровне медицина в стране?