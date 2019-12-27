2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Фару: город-крепость и город-феникс

Узнать о многослойной культуре Фару, оценить аутентичность построек и поймать наудачу в кадр аиста

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Фару пережил крупнейшее в мире землетрясение, и теперь каждый дом здесь охраняют аисты — символы добра, света и веры.

Вы пройдёте узкими улочками по важным точкам возрождённого города и услышите о его истории с момента основания: не восхититься радушием и стойкостью Фару у вас точно не получится.
85 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в Фару
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Фару: город-крепость и город-феникс
Фару: город-крепость и город-феникс

Что вас ожидает

Трёхчасовая прогулка по многовековому Фару
Город-крепость, выстоявший в борьбе с землетрясением, — Фару был сильно разрушен стихией в 1755 году. Большое количество зданий пришлось отстраивать заново, именно поэтому вы отметите много низких домов в городе. Мы прогуляемся по его старой части и рассмотрим важные для Фару постройки.

У входа в город выстроены красивейшие ворота — Арко да Вила, с них мы и начнём погружение в историю столицы Алгарве. Под аркой вы узнаете, когда и кем был построен город и чем здесь занимался народ.

Когда поднимемся на Центральную площадь, ваше внимание захватит буйство весёлых и тёплых красок — это апельсиновые деревья с ароматными и сочными плодами, которые также можно считать местной достопримечательностью :) Здесь вы зайдёте в церковь Святой Марии, чтобы оценить убранство святыни и послушать о периоде географических открытий, а также о временах рабства.

Вниз по узкой старинной улочке спустимся к Еврейскому кварталу, по пути не отказав себе в удовольствии выпить чашечку традиционного португальского кофе и полакомиться свежим пирожным паштель-де-ната. В Региональном музее, бывшем женском монастыре Успения, я до конца раскрою историю Фару, а наполнение музея мне в этом поможет.

Далее у Арки Репуш вы услышите легенду о заколдованной мавританке, о том, почему крыши города такой причудливой формы и по какой причине алгаврийцы не относят себя к португальцам.

В неспешной манере вы обойдёте ключевые и интересные локации Фару, узнаете о его истории и жителях и зададите мне любые вопросы.

Организационные детали

В стоимость не включено:
— билет в церковь святой Марии (3 евро/взрослый, 2 евро/ людям до 25 лет или после 65)
— билет в Региональный музей (1 евро/чел.)
— кофе и десерт (кофе — 1 евро, десерт — 2-2,5 евро)

Фару: город-крепость и город-феникс
Фару: город-крепость и город-феникс
Фару: город-крепость и город-феникс
Фару: город-крепость и город-феникс
Фару: город-крепость и город-феникс
Фару: город-крепость и город-феникс
Фару: город-крепость и город-феникс
Фару: город-крепость и город-феникс
Фару: город-крепость и город-феникс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Фару.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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lidia
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Всем привет! Меня зовут Лидия, и я лицензированный гид в Алгарве. В этой чудесной стране я живу с 2001 года, а с 2010 занимаюсь туризмом. Моя семья наполовину португальская, так что я смогу рассказать не только исторические факты, но и затрону традиции и обычаи повседневной жизни. Кто же такие алгарвийцы? Что они из себя представляют и откуда взялись? Что едят и как относятся к дружбе, работе и иностранцам? Все это и многое другое я вам обязательно расскажу и покажу.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 декабря 2019
Это было коуто
24 сентября 2019
Очень довольны экскурсией. Рекомендуем от всего сердца. Интересно, познавательно, не устали. Не хотелось расставаться.

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