2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Трёхчасовая прогулка по многовековому Фару

Город-крепость, выстоявший в борьбе с землетрясением, — Фару был сильно разрушен стихией в 1755 году. Большое количество зданий пришлось отстраивать заново, именно поэтому вы отметите много низких домов в городе. Мы прогуляемся по его старой части и рассмотрим важные для Фару постройки.

У входа в город выстроены красивейшие ворота — Арко да Вила, с них мы и начнём погружение в историю столицы Алгарве. Под аркой вы узнаете, когда и кем был построен город и чем здесь занимался народ.

Когда поднимемся на Центральную площадь, ваше внимание захватит буйство весёлых и тёплых красок — это апельсиновые деревья с ароматными и сочными плодами, которые также можно считать местной достопримечательностью :) Здесь вы зайдёте в церковь Святой Марии, чтобы оценить убранство святыни и послушать о периоде географических открытий, а также о временах рабства.

Вниз по узкой старинной улочке спустимся к Еврейскому кварталу, по пути не отказав себе в удовольствии выпить чашечку традиционного португальского кофе и полакомиться свежим пирожным паштель-де-ната. В Региональном музее, бывшем женском монастыре Успения, я до конца раскрою историю Фару, а наполнение музея мне в этом поможет.

Далее у Арки Репуш вы услышите легенду о заколдованной мавританке, о том, почему крыши города такой причудливой формы и по какой причине алгаврийцы не относят себя к португальцам.

В неспешной манере вы обойдёте ключевые и интересные локации Фару, узнаете о его истории и жителях и зададите мне любые вопросы.