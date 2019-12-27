Все экскурсии в Фару
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фару – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €11. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фару почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
8ч
€214
за 1 чел.
6ч
€193
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€85
за 1-5 чел.
Фару: город-крепость и город-феникс
Узнать о многослойной культуре Фару, оценить аутентичность построек и поймать наудачу в кадр аиста
1ч
€11
за 1 чел.
6ч
€235
за 1 чел.
6ч
€268
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
6ч
€150
за 1-6 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Фару»
- Отзыв на: Фару: город-крепость и город-фениксДДмитрий27 декабря 2019Это было коуто
- Отзыв на: Фару: город-крепость и город-фениксИИнна24 сентября 2019Очень довольны экскурсией. Рекомендуем от всего сердца. Интересно, познавательно, не устали. Не хотелось расставаться.