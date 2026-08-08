Индивидуальная
до 5 чел.
Фару: город-крепость и город-феникс
Фару, переживший землетрясение, приглашает вас на прогулку по своим улочкам. Узнайте о его истории, архитектуре и легендах, насладитесь местной атмосферой
Начало: В Фару
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Фару
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €27 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фару
Самые популярные экскурсии в Фару
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Фару в августе 2026
Сейчас в Фару можно забронировать 2 экскурсии от 27 до 100. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Откройте для себя Португалию и посетите Фару! Наши увлекательные экскурсии по городу Фару предлагают вам полное погружение в историю и культуру Португалии. Вы познакомитесь с достопримечательностями и прекрасными пейзажами Фару, а также узнаете о его истории и традициях на русском языке. Экскурсии начинаются от €27 и предлагают незабываемые впечатления о Фару