Все экскурсии в Фару

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фару – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €11. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фару почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По следам первооткрывателей
214
за 1 чел.
По следам первооткрывателей
Контрасты Алгарве
193
за 1 чел.
Контрасты Алгарве
Фару: город-крепость и город-феникс
Индивидуальная экскурсия
5
2
85
за 1-5 чел.
Фару: город-крепость и город-феникс
Узнать о многослойной культуре Фару, оценить аутентичность построек и поймать наудачу в кадр аиста
Кинематографический туризм по Лиссабону
11
за 1 чел.
Кинематографический туризм по Лиссабону
Алгарве заповедный
235
за 1 чел.
Алгарве заповедный
Три столицы Алгарве
268
за 1 чел.
Три столицы Алгарве
Посещение пробковой фабрики в Сау Браш ды Алпортел
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-6 чел.
Посещение пробковой фабрики в Сау Браш ды Алпортел

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