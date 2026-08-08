Найдено 2 экскурсии в Фару на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Фару: город-крепость и город-феникс Фару, переживший землетрясение, приглашает вас на прогулку по своим улочкам. Узнайте о его истории, архитектуре и легендах, насладитесь местной атмосферой Начало: В Фару от €100 за всё до 5 чел. На машине 30 минут 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Фару Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт Начало: В указанной вами точке от €27 за всё до 3 чел.

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