Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Контрасты Алгарве

Гид S.
Гид S. – Гид из Фару
Контрасты Алгарве
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €193 за человека

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Контрасты Алгарве
Контрасты Алгарве
Калдаш ды Моншик (источник «Dos Amores») — Моншик (опционально — проба медронью) — Фойя — Портимау (пляж «praia do Vão», пляж 🏖️ «praia da Rocha» (опционально — натуральный развлекательный парк 🌳 «Crazy Word»)).
Город Моншик располагается в живописном месте, где сочетаются спокойная и размеренная жизнь с красивейшими горными ⛰️ пейзажами. Моншик одаривает нас умеренным климатом, защищенным от холодных северных ветров горным хребтом. Недалеко от Моншик находится известный курортный городок Калдаш ды Моншик, который знаменит своим термальными источниками. Это место было открыто ещё в эпоху римлян и существует как Spa уже более 2000 лет. Здесь посетители могут пройти лечебные процедуры в натуральном термоисточнике, температура которого постоянно 32°С. Римляне приезжали в эту лечебницу ещё во времена Августа Цезаря, а в средние века здесь оздоравливались португальские короли.
Портимао, наверное, крупнейший город 🏙️ Алгарве. Хоть и пользуется популярностью у туристов, он более индустриальным. Не потому, что в нём развита промышленность, а потому, что у него такой дух и историческое прошлое, более строгий, более серьёзный. Здесь проводятся многие мировые первенства: по пляжному футболу и волейболу, Формула1 на воде и т. п. Так же здесь сдана в эксплуатацию трасса Формула1, где проводят тренировки МакЛарен и Феррари. Что можно отметить в этом городе — красивейшие 🤩 пляжи: скалы из песчаника, причудливо торчащие из воды, скалистое обрамление и т. п.
Начало и место завершения
🚩 Faro

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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