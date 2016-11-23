Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Лагош. Этот старый портовый город 🏙️ был когда-то центром побережья, перевалочным пунктом для товаров и рабов из Африки. Отсюда стартовали первые заокеанские экспедиции под руководством Принца Генриха, прозванного Мореплавателем.
Прогулка по морским гротам и пещерам на катере. Обед в уютном рыбном ресторанчике, шоппинг в историческом центре.
Сагреш. Здесь, в старой крепости «Форталеза», на безлюдном мысу крайней юго-западной точки Европы должна была находиться легендарная школа мореплавания, основанная Генрихом Мореплавателем (1394–1460). Ныне о её существовании напоминает только самая большая в мире Роза Ветров диаметром в 43 метра.
К северо-западу от Сагреша находится овеянный легендами и открытый всем ветрам мыс Сан-Винсенте. Римляне называли его Промонториум Сакрум-то есть Святой Мыс. И сегодня здесь толпятся восторженные путешественники, любуясь закатом солнца на Краю Света. Лагош — небольшой старинный городок на юге Португалии, раскинувшийся на побережье Атлантического океана. Первое поселение в большой естественной бухте было основано ещё кельтами. Римляне захватили Иберийский полуостров во втором веке до нашей эры, о чем свидетельствуют древние развалины в Лагоше. Они называли это место «Концом света». Не в переносном — в прямом смысле слова: для них оно действительно было концом обитаемого мира. Считается, что именно здесь Геркулес совершал свои подвиги. С тех пор представления землян о географии слегка изменились, но мыс Кабо де Сан-Висенте был и остается самой юго-западной точкой Европы и оконечностью одного из самых «европейских» из ныне существующих курортов — Алгарве. Вестготы пришли на эту территорию в пятом веке, и были вытеснены маврами в 716 году. Арабы дали современное название этой территории «Аль-Гарб» — Запад, по-арабски. Именно на мавританский период приходится расцвет Лагоша — при них город становится крупным торговым портом. И, наконец, король Альфонсо III в. 1250 году отвоевал Алгарве у арабов и присоединил эту провинцию к королевству Португалия. В XIV веке Лагош становится одним из важнейших городов Португалии — именно отсюда отправлялись первые морские экспедиции принца Генриха-Мореплавателя к западным берегам Африки. Многие улицы города до сих пор носят названия, несущие память о Великих географических открытиях. В это время здесь появляется и первый в Европе рынок рабов, сюда прибывают первые корабли с невольниками из Африки. В XVI веке город полностью разграбил и сжёг один из известнейших корсаров того времени — Френсис Дрэйк (Francis Drake), также называемый Весёлый Роджер. Восстановившийся из пепла в скором времени он был вновь разрушен. На этот раз — природной стихией. Лишь немногие здания, да стены крепости пережили жесточайшее землетрясение 1755 года, эпицентр которого пришёлся в океане, лишь в нескольких десятках километров от этого города. Сегодня Лагош — типичный курортный городок. Вдоль канала раскинулся широкий променад с раскидистыми пальмами, по которому неспеша прогуливаются жаждущие курортной романтики туристы. Вдоль него в ярких киосках расположились зазывалы, а с обратной стороны, вдоль канала, лодочки и катера, предлагающие туристам увлекательное морское развлечение: осмотр причудливых гротов и пещер, созданных в течение многих веков морскими волнами в прибрежных скалах.
Когда-то португальцы были великими мореплавателями и первооткрывателями. В те самые времена в форте Сагреш находилась школа мореходства. С тех пор здесь остался весьма внушительных размеров круг с 32 делениями и 43 метров в диаметре. Ученые до сих пор не знают, зачем португальцам он был нужен. Это точно не солнечные часы и не компас. Возможно, это была карта морей и океанов, возможно, по нему обучали молодых мореходов сторонам света — румбам… но это не более чем версия. В средние века считалось, что форт Сагреш находится на краю мира. По представлениям тех времен дальше Португалии ничего не было, поэтому до открытия Америки оконечностью мира называли мыс святого Винсента — самую юго-западную точку материковой Европы. В XVIII — XIX веках у этого мыса произошло несколько крупных морских сражений испанцев с англичанами. Отметился здесь и знаменитый адмирал Нельсон. В 1797 году он участвовал в разгроме испанского флота. Отвесные шестидесятиметровые скалы, обрывающиеся в Атлантический океан, производили на всех и всегда неизгладимое впечатление. И сегодня здесь толпятся восторженные путешественники. А у привыкших к этой красоте местных — свои простые интересы: на свой страх и риск они рыбачат, примостившись на острых скалах.
Мыс святого Винсента — воистину край земли. Он всегда служил ориентиром для моряков. Теперь на его вершине — маяк с радиусом действия девяносто пять километров. Из всех существующих маяков Европы, этот — самый мощный.
Начало и место завершения
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.