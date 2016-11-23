Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Пробка играет большую роль в португальской истории 📖 и индустрии. На сегодняшний день Португалия производит более половины мировой пробки и отвечает за поставки около 157 000 тонн продукции, распространяемого по всему миру, начиная от сырья для производста пробок и заканчивая дизайнерскими изделиями.

Расположенная недалеко от города Сау Браш де Алпортел, в алгарвийской деревне, семейная фабрика Novacortiça берет свое начало с 1935 года. Фокусируясь на производстве пробковых дисков и гранулированного материала для производства пробок для закупоривания бутылок, продукция этой фабрики служит для лучших мировых игристых вин. Получив марку качества 6 раз, последная из которых датируется 2013 годом, фабрика открыла свои двери для демонстрации процесса трансформации одного из самых экологически чистых материалов в высококачественную продукцию. Индустриальный туризм Фабрика Novacortiça приглашает увидеть процесс трансформации одного из самых интересных натуральных продуктов — пробка. Pelcor — дочерняя компания Novacortiça, выделяющаяся модными аксессуарами высокого качества и отличным руководством Сандры Корейи (лучшая предпринемательница Европы 2011 года по утверждению Европейского парламента и Европейского совета женщин — предпринимателей). Продукция Pelcor известна по всему миру, а так же выставлена в музеях 🖼 современного искусства в Нью Йорке и Токио. По заказу Нато на саммит 2010 года была выпущена специальная серия аксессуаров из пробки, а так же под заказ для Хиллари Клинтон, Барака Обамы и Анжелы Меркель была выпущена персональная коллекция. (Аксессуары выставлены в бутике Pelcor в г. Сау Браш) Туры: Тур A — Визит на фабрику NOVACORTIÇA + посещение бутика Pelcor Часть I Брифинг с презентацией полного процесса создания пробок для шампанского из дисков. (ок 20 минут) Часть II Тур по фабрике, подтверждающий презентацию 1 части. (ок 20 минут) Часть III Показ продукции, отобранной для производства изделий компании Pelcor — 10 минут Часть IV Визит в бутик Pelcor в центре г. Сау Браш Тур B — Визит на фабрику NOVACORTIÇA Часть I Брифинг с презентацией полного процесса создания пробок для шампанского из дисков. (ок 20 минут) Часть II Тур по фабрике, подтверждающий презентацию 1 части. (ок 20 минут) Часть III Показ продукции, отобранной для производства изделий компании Pelcor — 10 минут Процессы производства: 1 — Выпаривание пробки 2 — Настаивание пробки 3 — Преобразование пробки 4 — Роботизированная выборка 5 — Ручная выборка 6 — Упаковка Расписание посещений: с Понедельника по Пятницу с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00