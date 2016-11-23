Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

(Силвеш — Лагош — Фаро) На протяжении столетий своего существования провинция Алгарве трижды поменяла свой административный центр. Самой старой жемчужиной является воспетый арабскими поэтами уютный городок Силвеш…
Силвеш — этот, ныне сонный городок, когда-то был роскошным главным городом мавританской Алгарве, некоторое время даже центром арабской богемы и назывался Шельб (Chelb). Сохранилась много раз перестроенная и ныне восстановленная крепость. Готический Кафедральный Собор, воздвигнутый на месте мечети в XII веке, после завоевания города португальцами до сих пор принимает верующих и радует глаз туриста. Примечателен также крест Португалии, воздвигнутый благодарными потомками в ознаменование португальских завоеваний. — Лагош — древний морской город 🏙️ с более чем двухтысячелетней историей 📖, которая восходит ещё к карфагенянам. Позже это поселение было колонизировано римлянами и стало частью римской области Лузитания. В VI веке город был занят вестготами, а позже византийцами. Мавры завоевали Лагош в VIII веке н. э. В дальнейшем город был отвоёван у мавров королем Афонсу III Португальским. Принц Энрике, больше известный как Генрих-Мореплаватель сделал этот город-порт судостроительной верфью и отправной точкой для большого количества морских путешествий и великих географических открытий. — Фаро… В древние времена, прежде чем стать римским поселением Оссоноба, здесь был торговый центр для греков и финикийцев. В V веке он был завоёван вестготами, а в начале VIII отвоёван арабами, которые в свою очередь были изгнаны в 1249 году португальским королём Доном Афонсо III. В 1596 году город был разграблен графом Эссексом. Фаворит тогдашней английской королевы Елизаветы I привёз ей в подарок многие книги из местной Духовной Библиотеки, которые и составили впоследствии основу коллекции Бодлеанской Библиотеки в Университете Оксфорд.
Расположенный на одном из холмов горного хребта Серра-ды-Моншики, Силвеш обязан своим основанием и развитием реке Араде, важнейшей транспортной артерии, возле которой селились различные народы начиная с Железного века за три тысячи лет до н. э. Араде служила входными воротами для карфагенян, которые здесь добывали медь и торговали различными товарами: оливковое масло, вино 🍷, сухофрукты, соль и т. п.
После поражения карфагенян в Пунических войнах (III век до н. э. ) здесь усиливается влияние Рима. Не так уж много осталось вокруг Силвеша свидетельств Римской эпохи: всего лишь небольшие статуэтки, основания статуй, камни с надписями, монеты, остатки «вилл». Традиционно считается, что мост через реку, сохранившийся до сих пор, является римской постройкой. Римское политическое доминирование длилось до V века н. э., культурное же продолжалось даже во времена вестготов, сменивших римлян на политической арене, и которые пробыли здесь до VIII века, когда южные земли были оккупированы маврами. Во времена мусульманского владычества город процветал, став региональной столицей ⭐️ одного из халифатов Тайфа и крупным торговым и культурным центром. Здесь творили поэты, ученые, литераторы, философы, которые называли этот город «колыбелью арабско-андалузской поэзии». Зáмок и колодец с резервуаром являются яркими свидетельствами той эпохи. Место, где находится арабский колодец, является составной частью Археологического музея Силвеша. Зáмок, который мы видим сегодня, это все, что осталось от оборонительного комплекса, который окружал Силвеш во времена арабского владычества (XII—XIII вв. ). После того, как в 1242 году в ходе христианской Реконкисты зáмок был отбит у арабских завоевателей, в его архитектуру были внесены некоторые изменения. Зáмок состоял из нескольких частей: зáмковая крепость, стены вокруг жилой части замка, крепостная ограда, стены, окружавшие предместья, рвы и барбаканы, которые сегодня растворились в городской ткани города. Ныне у центрального входа установлена статуя короля Саншу I, который в 1189 году впервые ненадолго отбил замок 🏰 у арабских завоевателей. Окончательно город стал христианским в 1242 году, благодаря усилиям короля Афонсу III. В эпоху Великих географических открытий многие жители города служили на каравеллах принца Генриха и участвовали в обороне португальских городов на севере Африки. Во времена правления короля Мануэла I Силвеш получил новую городскую грамоту, здесь был возведен Крест Португалии и Церковь ⛪ Милосердия. Город Силвеш стал центром епархии сразу после того, как впервые был отбит у арабов, однако Кафедральный собор был построен только в XIII веке после окончательного перехода города в руки христиан. Впоследствии в архитектуру здания были внесены изменения. Появилась апсида с тремя часовнями и портик на главном фасаде, обрамленный прямоугольной рамкой. Вход в храм осуществляется через боковой портал с южной стороны в стиле рококо конца XVIII века. Его еще называют «Солнечные врата». Центр епархии находился в Силвеше до XVI века, а затем был переведен в город Фару. За это время на епископском престоле сменилось 26 епископов. Сильно пострадавший от землетрясения 1755 года город начал возрождаться только с началом промышленной революции в XIX веке благодаря производству пробки и развитию торговли сухими плодами. В это время в городе стали появляться дома, которые строила нарождающаяся промышленная буржуазия. Они и сегодня являются составной частью городского пейзажа Силвеша.
Лагош — древний морской город с более чем двухтысячелетней историей, восходящей ещё к карфагенянам. Позже это поселение было колонизировано римлянами и стало частью римской области Лузитания. В VI веке город был занят вестготами, а позже византийцами. Мавры завоевали Лагош в VIII веке н. э. С укреплённым городом были установлены важные торговые связи. В 1174 году местный наместник дал разрешение на строительство церкви Святого Иоанна Крестителя вне городских стен. Это — самая старая церковь в Алгарве. В дальнейшем город был отвоёван у мавров королем Афонсу III Португальским. В XV веке Лагуш стал важным центром, морской гаванью для португальских моряков-исследователей. Принц Энрике, больше известный как Генрих-Мореплаватель, прожил бóльшую часть своей жизни в Лагоше. Он сделал этот город-порт судостроительной верфью и отправной точкой для большого количества морских путешествий и великих географических открытий. Отсюда же юный король Себастьян отправился в поход в Эль-Ксар-эль-Кебир, закончившийся трагично: король погиб, а с его гибелью прекратила свое существование Ависская династия и Португалия на целых шестьдесят лет оказалась в руках у испанских королей.
Фаро… В древние времена, прежде чем стать римским поселением Оссоноба, здесь был торговый центр для греков и финикийцев. В V веке он был завоёван вестготами, а в начале VIII отвоёван арабами, которые в свою очередь были изгнаны в 1249 году португальским королём Доном Афонсо III. В XVI веке поселению был пожалован титул города, а в XVIII он был объявлен столицей самой южной провинции Португалии. В 1596 году город был разграблен графом Эссексом. Отсюда граф привёз английской королеве Елизавете I многие книги из Духовной Библиотеки, которые и составили впоследствии основу коллекции Бодлеанской Библиотеки в Университете Оксфорд. Заслуживают внимания любителей старины остатки городской стены, XIII века, ворота к замку (перестроены в XVIII веке), которые ведут к площади Кафедрального Собора и старый город. Сам Кафедральный Собор в римско-готическом стиле, был построен в XIII веке, на месте бывшей мечети, которая, в свою очередь занимала место римского храма. В нескольких шагах от стен старого города расположена «золотая» церковь Пресвятой Девы Марии Кармелиты, знаменитая своим интерьером с позолоченной резьбой по дереву и часовней из костей монахов.
Начало и место завершения
🚩 Faro
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.