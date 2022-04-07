Уже в начале экскурсии, выезжая из Фуншала, и постепенно углубляясь в восточную часть острова, вы начнете любоваться прекрасными видами южного побережья.

Первая остановка на смотровой площадке - Статуя Христа (Cristo Rei) в Гаражау, откуда открывается прекрасный вид на Гаражау, часть залива Фуншала, Канису-де-Байшу и Атлантический океан.

Одна из самых живописных дорог острова ведет от Гаражау на вершину горного хребта название острова (португальское слово «мадейра» означает «дерево, древесина, лес»), столь мощные и разнообразные лесные массивы покрывают горные склоны, по которым вьется ленточка серпантина. Потрясающие по силе впечатления панорамные виды острова, океана, южного и северного побережий Мадейры, открываются с вершины Пику ду Арейру – высота 1818 м.

Дальнейший маршрут экскурсии предполагает знакомство с северным побережьем восточной части острова. Вы посетите форелевое хозяйство в живописной и заповедной деревушке Рибейру Фриу, совершите пеший переход по реликтовому лавровому лесу «лауриссильва» вдоль левады (искусственный оросительный канал).

Во время переезда в Сантану (самый крупный горд северного побережья) по старой дороге вы вполне насладитесь открывающимися видами на океан, мыс Св. Лаврентия, а в хорошую погоду сможете увидеть остров Порту Санту – второй обитаемый остров архипелага. Чувство умиления и восхищения неизменно вызывают очаровательные и изящные традиционные домики Сантаны - треугольной формы с соломенными крышами. После обеда в симпатичном местном ресторанчике (обед по желанию) продолжение экскурсии в направлении Мыса Св. Лаврентия – восточной оконечности острова.

Во время переезда вы вернетесь на южный берег, проследуете через легендарный город Машику, исторический и туристический центр Мадейры. Потрясающие пейзажи Мыса Св. Лаврентия и виды, которые открываются с обзорных площадок, достойно завершают экскурсионный маршрут, никого не оставляя равнодушным.