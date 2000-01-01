Все экскурсии в Фуншале
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фуншале – доступно 5 экскурсий на 2021 год, цены от €32.5. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фуншале почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальный трансфер
30м
€32.5
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
7ч
€313
за всё
Индивидуальная экскурсия
4ч
€225
за всё
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€190
за всё
Индивидуальная экскурсия
3ч
€190
за всё