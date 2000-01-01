Все экскурсии в Фуншале

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фуншале – доступно 5 экскурсий на 2021 год, цены от €32.5. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фуншале почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
Трансфер
Популярные
По цене
По отзывам
Трансфер из аэропорта Мадейры. Трансферы по Мадейре
Индивидуальный трансфер
30м
32.5
за 1-4 чел.
Трансфер из аэропорта Мадейры. Трансферы по Мадейре
Сантана - экскурсия на Мадейре
Индивидуальная экскурсия
313
за всё
Сантана - экскурсия на Мадейре
Проездом на Мадейре
Индивидуальная экскурсия
225
за всё
Проездом на Мадейре
Пешеходные прогулки по левадам Мадейры
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
190
за всё
Пешеходные прогулки по левадам Мадейры
Фуншал - столица острова Мадейра
Индивидуальная экскурсия
190
за всё
Фуншал - столица острова Мадейра
🇵🇹