Экскурсия по западной части Мадейры особенно привлекательна для тех, кто хочет познакомиться с островом поближе, почувствовать его особенную, неповторимую красоту, кого влекут морские дали и горные вершины. Насыщенная и зрелищная, она позволит вам насладиться великолепными панорамными видами Мадейры, узнать как и чем живут ее жители. Помимо знакомства с природой западной части острова, вас ждут остановки в старинных городках, ведущих свою историю из позднего средневековья. Прогулки по таким городкам позволят вам как «окунуться» в историческое прошлое острова, так и познакомиться с современной жизнью Мадейры за пределами ее столицы.

В начале экскурсии выезд из Фуншала по южному берегу в западном направлении. Совсем скоро – первая остановка в небольшом городке Камара де Лобуш. Центр рыбной промышленности острова, городок по сей день сохранил колорит традиционной рыбацкой деревни. Симпатичную бухту оживляют ярко раскрашенные лодки рыбаков, развешенные на берегу сети, продающаяся тут же рыба. Неповторимо живописный колорит городка Камара де Лобуш в свое время запечатлел в своих картинах Уинстон Черчилль.

Следующая остановка – знаменитый мыс Кабу-Жиран, самый высокий мыс Европы (580 метров над океаном). С высоты недавно отреставрированной смотровой площадки со стеклянным прозрачным полом вы увидите красивейшую панораму южного побережья, бескрайние просторы Атлантического океана.

Меняя направление движения экскурсии - вы переезжаете на горных перевал Энкумеада, запомнится вам традиционным сельскохозяйственным ландшафтом острова – повсюду на крутых склонах гор и холмов расположились террасы, на которых мадейрьянские крестьяне выращивают свои урожаи. Здесь, в западной части острова на южном берегу Мадейры, вы увидите обилие банановых плантаций.

Наш маршрут продолжается через вершины горного массива. У вас будет прекрасная возможность во всей полноте ощутить красоту и величие горных пейзажей Мадейры. На высоте 1500 метров в зоне высокогорного плато Паул да Серра неожиданно открывается грандиозная панорама самых высоких пиков - Пику Руйву (1862м) и Пику ду Ареейру (1818м). Суровые и грандиозные, эти подлинные шедевры природы оставят поистине неизгладимые и незабываемые впечатления. Здесь нас ждет остановка в сказочном Лавровом лесу в местечке Posto Florestal Fanal. Столетние деревья в Финал, обладают кинематографической красотой. Мы совершим с Вами прогулку по первобытному Лавровому лесу, что бы почувствать тишину и прохладный ветерок, плывущий по небу.

Дальнейшее знакомство с западной частью острова происходит уже по северному побережью с остановками на самых красивых смотровых площадкам (Ribeira da Janela) северного побережья.

Продолжительная остановка в городе Порту Мониж – западной оконечности острова. Этот чудесный городок является курортно-туристическим центром, где с удовольствием отдыхают не только иностранные туристы, но и сами островитяне. Порту Мониж восхитит вас морскими пейзажами захватывающей красоты. Весьма привлекательны естественные океанические бассейны в застывшей вулканической лаве, где при хорошей погоде и спокойном океане можно искупаться. Прекрасная набережная как бы приглашает совершить приятную прогулку и полюбоваться изумительными картинами океана и мощными волнами, разбивающимися о вулканические скалы. Обед из традиционных блюд мадейрьянской кухни в ресторане города Порту Мониж (по желанию).

Возвращение в Фуншал через, пожалуй, самую впечатляющую часть экскурсии. Панорама сурового и неприступного северного берега с обилием спускающихся к океану водных потоков и водопадов, потрясающие картины океана и другие красоты природы – то, ради чего многочисленные путешественники устремляются в эти места. Заключительная остановка на пути возвращения – живописный место с видом на водопад и с красивым названием «Фата Невесты».