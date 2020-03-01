Выбирайте и другие экскурсии в Обидуше

Что вас ожидает

История и легенды Обидуша

Обидуш — место, наполненное удивительными историями. На протяжении многих веков португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Вы узнаете о принцессах, королевах и простых женщинах, повлиявших на развитие города. А также услышите легенду о завоевании Обидуша первым королем Португалии и поймете, почему одну из ведущих в крепость дверей называют «дверью измены», а жителей города — «кротами».

Путешествие во времени

Гуляя по лабиринту средневековых улочек, вы побываете на главной площади города и посетите три старинные церкви: Милосердия, Святой Марии и Святого Петра. Рассмотрите королевский дворец-замок, превратившийся сегодня в отель для новобрачных, и попробуете вишневый ликер жинжа в шоколадном стаканчике. Я расскажу, чем жил и живет город и какие фестивали и праздники в нем проводятся.