Выбирайте и другие экскурсии в Обидуше

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Сказочный Обидуш

Главные достопримечательности и скрытые уголки очаровательного средневекового города
Окруженный могучими оборонительными стенами, Обидуш покорит вас идиллическими белыми домиками с оранжевыми черепичными крышами, старинными церквями, цветущими улицами и величественным замком. А я расскажу о мавританском и христианском прошлом города и его современной жизни.
5
6 отзывов
Сказочный Обидуш
Сказочный Обидуш
Сказочный Обидуш

Описание экскурсии

История и легенды Обидуша

Обидуш — место, наполненное удивительными историями. На протяжении многих веков португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Вы узнаете о принцессах, королевах и простых женщинах, повлиявших на развитие города. А также услышите легенду о завоевании Обидуша первым королем Португалии и поймете, почему одну из ведущих в крепость дверей называют «дверью измены», а жителей города — «кротами».

Путешествие во времени

Гуляя по лабиринту средневековых улочек, вы побываете на главной площади города и посетите три старинные церкви: Милосердия, Святой Марии и Святого Петра. Рассмотрите королевский дворец-замок, превратившийся сегодня в отель для новобрачных, и попробуете вишневый ликер жинжа в шоколадном стаканчике. Я расскажу, чем жил и живет город и какие фестивали и праздники в нем проводятся.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Обидуше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провела экскурсии для 271 туриста
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Светлана
Очень легко и на одном дыхании прошла экскурсия, очень информативно и без кучи дат и цифр, что для меня важно, так как цифры я все равно не запоминаю))) Посмотрели всю красоту маленького города, получили нужную нам для восприятия и первого впечатления информацию, и при этом не сталкивались с толпами людей. Спасибо большое.
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Михаил
Экскурсия оставила незабываемые впечатления! Уютные улочки, доброжелательные местные жители и удивительная архитектура прекрасно преподносятся гидом и создают атмосферу тепла и уюта. Обязательно вернусь сюда снова, чтобы насладиться этой красотой!
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А
Ольга замечательный гид и рассказчик. Экскурия прошла увлекательно на одном дыхании. Много интересных фактов и историй о замечательном городе Обидуш. Спасибо Ольга.
При посещении г. Обидуш рекомендую обращаться к Ольге.
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И
Ольга отличный экскурсовод, умеющий завлечь слушателей разной возрастной категории. Время экскурсии прошло незаметно, как будто прогулялись с другом.
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Julia
Хочу выразить Ольге благодарность за увлекательный тур по Óbidos! Очень приветливый и знающий гид.
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O
Спасибо большое Оле за познaвательную и интересную экскурсию.
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от €100 за экскурсию