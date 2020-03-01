Выбирайте и другие экскурсии в Обидуше

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Главные достопримечательности и скрытые уголки очаровательного средневекового города

Ольга
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Ольга – ваш гид
Окруженный могучими оборонительными стенами, Обидуш покорит вас идиллическими белыми домиками с оранжевыми черепичными крышами, старинными церквями, цветущими улицами и величественным замком.

А я расскажу о мавританском и христианском прошлом города и его современной жизни.
55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у главных ворот
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Сказочный Обидуш
Сказочный Обидуш

Что вас ожидает

История и легенды Обидуша
Обидуш — место, наполненное удивительными историями. На протяжении многих веков португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Вы узнаете о принцессах, королевах и простых женщинах, повлиявших на развитие города. А также услышите легенду о завоевании Обидуша первым королем Португалии и поймете, почему одну из ведущих в крепость дверей называют «дверью измены», а жителей города — «кротами».

Путешествие во времени
Гуляя по лабиринту средневековых улочек, вы побываете на главной площади города и посетите три старинные церкви: Милосердия, Святой Марии и Святого Петра. Рассмотрите королевский дворец-замок, превратившийся сегодня в отель для новобрачных, и попробуете вишневый ликер жинжа в шоколадном стаканчике. Я расскажу, чем жил и живет город и какие фестивали и праздники в нем проводятся.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Сказочный Обидуш
Сказочный Обидуш
Сказочный Обидуш
Сказочный Обидуш
Сказочный Обидуш
Сказочный Обидуш
Сказочный Обидуш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у главных ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.
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