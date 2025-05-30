Выбирайте и другие экскурсии в Обидуше

Описание экскурсии
История и легенды Обидуша
Обидуш — место, наполненное удивительными историями. На протяжении многих веков португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Вы узнаете о принцессах, королевах и простых женщинах, повлиявших на развитие города. А также услышите легенду о завоевании Обидуша первым королем Португалии и поймете, почему одну из ведущих в крепость дверей называют «дверью измены», а жителей города — «кротами».
Путешествие во времени
Гуляя по лабиринту средневековых улочек, вы побываете на главной площади города и посетите три старинные церкви: Милосердия, Святой Марии и Святого Петра. Рассмотрите королевский дворец-замок, превратившийся сегодня в отель для новобрачных, и попробуете вишневый ликер жинжа в шоколадном стаканчике. Я расскажу, чем жил и живет город и какие фестивали и праздники в нем проводятся.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
При посещении г. Обидуш рекомендую обращаться к Ольге.