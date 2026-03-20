5 день

Сан-Жоржи (сухопутная программа)

Просыпаемся, завтракаем с командой. Сегодня нас ждет прогулка на весь день. Пеший маршрут начнется в Серра ду Топо (1053 м) и пройдет вниз по живописному горному хребту дракона до самого океана. По пути снова встретим красивых коровок, пройдем через реликтовые леса и красивый водопад, в котором можно искупаться. Возможно даже соберем малину и жимолость, которой богаты острова. Всю дорогу нас не будет покидать ощущение первооткрывателей! Обедаем в формате пикника с красивыми видами или в кафе, если оно будет работать.

Ближе к концу маршрута дойдем до деревни Файжа-да Калдейра-ду-Санту-Кришту, которая расположена на берегу кальдеры с озером внутри (ну какие там виды!). Место знаменито уникальными моллюсками амейжоаш (amijoas), обитающими в котловине, оставшейся после извержения вулкана. На яхту вернемся ближе к вечеру, прогуляемся по городку с видом на вулкан Пику и сходим на ужин в одно из лучших заведений острова.

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