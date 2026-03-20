Описание тура
Нетронутая природа, географическое расположение посреди Атлантики, киты, вулканы и уникальная флора делают это место настоящей находкой даже для искушенного путешественника. В Центральной части архипелага: мы прогуляемся по застывшей лаве мыса Капелиньуш на острове Фаял, сходим в живописные пешие маршруты на островах Пику и Сан-Жоржи. Окажемся в удивительных местах, о которых известно только нам и местным жителям. В морских переходам будем наслаждаться парусами, живописными видами на острова, возможно даже китами. Откроем для себя сказочный мир посреди Атлантики. Завтраки и обеды обычно проходит на яхте (участники готовят вместе), а ужины в заранее забронированных ресторанах. В сухопутной программе обедаем также в ресторанах.
Программа тура по дням
Орта, остров Фаял
Первый день путешествия можно посвятить прогулке по очаровательному городку Орта, а также организационным моментам: перелёт, прибытие в марину, закупка продуктов, размещение на яхте и инструктаж. Вечером сходим на ужин в один из лучших ресторанов острова.
Орта - Лажеш Де Пику, Пику (морской переход)
Просыпаемся, готовим совместно завтрак и выходим из гавани, отправимся в переход до соседнего острова Пику. По пути поставим паруса, каждый желающий встанет за штурвал под руководством нашего капитана, а кто-то будет просто наслаждаться очаровательными видами на могущественный вулкан Пику! Обедаем в морском переходе. Ближе к вечеру встанем в марине Лажеш Ду Пику, насладимся колоритной деревушкой, где когда-то расцветал китовый промысел (как здорово, что эти времена прошли), каждый желающий сможет искупаться в самом ближайшем природном бассейне, а вечером сходим в ресторанчик.
Пику (сухопутная программа)
Просыпаемся, готовим завтрак вместе с командой и отправляемся в путь. На сегодня у нас в планах большая наземная программа! Сначала на машине движемся в сторону вершины Пику (2351м). Проехав у подножья вулкана с красивыми видами, продолжим путь по гребню, среди многочисленных кальдер и озёр. Немного позднее отправимся в пешее путешествие по восточной части острова, исследуя извилистые тропы заросшие многочисленными растениями, по пути встретим коровок, поздороваемся с фермерами, а в середине маршрута остановимся на купание в природном бассейне и на легких обед в формате пикника. Ближе к вечеру сходим в одно из наших любимых заведений острова Пику, где открывается замечательный вид на океан!
Лажеш Де Пику - Велаш, Сан-Жоржи (морской переход)
Утро начнём с красивого вида на вулкан Пику, желающие могут прогуляться к чёрным пляжам и позавтракать в местном кафе видом на океан. В переходе продолжим обучаться парусному мастерству, займёмся навигацией, каждый сможет встать за штурвал. Обед в морском переходе легкими закусками. Если позволит погода - сделаем стоянку посреди океана для купания! В Велаш прибудем к вечеру, после швартовки сходим прогуляться по колоритному городку, на ужин отправимся ресторанчик с морской кухней.
Сан-Жоржи (сухопутная программа)
Просыпаемся, завтракаем с командой. Сегодня нас ждет прогулка на весь день. Пеший маршрут начнется в Серра ду Топо (1053 м) и пройдет вниз по живописному горному хребту дракона до самого океана. По пути снова встретим красивых коровок, пройдем через реликтовые леса и красивый водопад, в котором можно искупаться. Возможно даже соберем малину и жимолость, которой богаты острова. Всю дорогу нас не будет покидать ощущение первооткрывателей! Обедаем в формате пикника с красивыми видами или в кафе, если оно будет работать.
Ближе к концу маршрута дойдем до деревни Файжа-да Калдейра-ду-Санту-Кришту, которая расположена на берегу кальдеры с озером внутри (ну какие там виды!). Место знаменито уникальными моллюсками амейжоаш (amijoas), обитающими в котловине, оставшейся после извержения вулкана. На яхту вернемся ближе к вечеру, прогуляемся по городку с видом на вулкан Пику и сходим на ужин в одно из лучших заведений острова.
Велаш, Сан-Жоржи Орта, Фаял (морской переход)
Завтракаем на яхте, ставим паруса и отправляемся в путь на остров Фаял, где нас ждёт следующее приключение! По пути продолжим обучать всех желающих парусному мастерству и каждый встанет за штурвал. Обедаем в переходе легкими закусками.
Остров Фаял — идеальное место для любителей природы. Пейзаж острова — неровный рельеф, скалы, вулканы, глубокие долины и пляжи с тёмным песком. Здесь много цветов и деревьев. Склоны острова покрыты такими растениями, как бук, можжевельник, мох, кедр, папоротник.
На ужин сходим в одно из лучших заведений городка, а затем сходим в бар, где встречаются яхтсмены со всего мира.
Фаял (сухопутная программа)
Завтракаем на яхте и отправляемся в очередной насыщенный день. Сегодня будем много кататься по острову. Из Орты мы поедем на вулкан Горда — высшую точку острова (1043 м). После прогулки спустимся на машине к мысу Капелиньуш на западном берегу, представляющий собой поля вулканического шлака и застывшей лавы, выходящей в открытый океан. Заберемся на маяк Понта Ду Капелиншос, с которого открывается прекрасный вид на вулкан. Последнее извержение произошло всего полвека назад, в результате чего остров увеличился на два с половиной квадратных километра. На обед остановимся в симпатичном ресторане с морской и местной кухней.
На обратном пути заедем в природный бассейн, где можно будет искупаться в океане! Вечером устроим прощальный ужин в одном из ресторанов c историей.
Фаял
Утром 8-ого дня спокойно просыпаемся, завтракаем на яхте (или в кафе) и покидаем яхту до 9:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте в двухместной каюте
- Услуги профессионального капитана
- Большая программа с пешими маршрутами
- Все трансферы по программе
- Обучение азам парусного мастерства
- Входные билеты в нац. парки
- Постельное белье и полотенце
- Финальная уборка яхты
- Стоянки и топливо
- Аренда моторной лодки
Что не входит в цену
- Авиаперелет туда-обратно до аэропорта Орта (Hor)
- Командная закупка продуктов (примерно 150 евро на неделю с 1 человека)
- Личные расходы на обеды и ужины (примерно 50 евро в день с человека)
О чём нужно знать до поездки
Каждому участнику путешествия мы заранее отправляем подробную инструкцию: как добраться до места встречи и что необходимо взять с собой.
Самое важное, что стоит учитывать — на Азорах переменчивая погода. Туман и дождь могут быстро смениться солнечной погодой. Нередко мы путешествуем в шортах и футболках, однако обязательно рекомендуем взять с собой тёплые вещи и один непромокаемый и непродуваемый слой одежды.
Для поездки потребуется загранпаспорт с действующей шенгенской визой. Перед путешествием также необходимо оформить страховку, которая включает покрытие занятий яхтингом.
Пожелания к путешественнику
Специальных требований к участникам нет.