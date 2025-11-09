Мои заказы

Азорские острова: купание в Атлантике, восхождение на вулкан Пику и объекты ЮНЕСКО

Взойти на высшую точку Португалии, увидеть китов и полюбоваться гейзерами, водопадами и океаном
Мы побываем на пяти островах с первозданной природой. Искупаемся в горячих источниках и естественных океанических ваннах.

Понаблюдаем за китами и совершим восхождение на вулкан Пику, откуда нам откроются завораживающие виды.

Погуляем у
шумящих водопадов, познакомимся с аутентичными городками и пройдёмся по виноградникам, охраняемым ЮНЕСКО.

Будем фотографировать обрывы и гейзеры, встречать рассветы и провожать закаты, пробовать местный стритфуд и морепродукты и наслаждаться атмосферой спокойствия и тишины.

Ближайшие даты:
10
июн
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возможны изменения программы из-за погодных условий.
С собой вам понадобятся:
- куртка;
- шапка;
- дождевик;
- кроссовки;
- треккинговая обувь.

Проживание. В отелях Caloura Hotel Resort 4*, Hotel Monte Brasil и гестхаусах. Размещение 2-местное: 2 кровати, для пар — одна большая кровать. Возможно 1-местное размещение (за доплату, по запросу).

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Передвигаться будем на самолётах, паромах и микроавтобусах.

Возраст участников. Возможно участие с 16 лет.

Виза. Нужна шенгенская виза.

Уровень сложности. Мы будем гулять, но без фанатизма. Самый длительный треккинг — восхождение на вулкан, требует базовой физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Остров Сан-Мигель, долина гейзеров и купание в источниках

Встречаемся и едем в Фурнаше — долину гейзеров Азорских островов, где проведём весь день. Посмотрим, как прямо в вулкане готовится азорское мясное блюдо, и попробуем минеральную воду.

Вечером расслабимся в горячих источниках.

Остров Сан-Мигель, долина гейзеров и купание в источниках
2 день

Прогулка до смотровой площадки, чайная фабрика, пляж с чёрным песком

После завтрака вас ждёт небольшой поход до смотровой площадки Пасть дьявола, откуда открывается вид на озёра в огромной кальдере вулкана.

Затем пообедаем в городе Сети-Сидадиш и отправимся на чайную фабрику: прогуляемся по плантации и продегустируем чай. Вечером побываем на пляже с чёрным песком.

Прогулка до смотровой площадки, чайная фабрика, пляж с чёрным песком
3 день

Экскурсия по Понте-Делгада, перелёт на остров Флориш

В первой половине дня исследуем «столицу» Азорских островов — город Понте-Делгада. Затем совершим перелёт на остров Флориш, самую западную точку европейского континента, которую называют португальскими Гавайями.

Экскурсия по Понте-Делгада, перелёт на остров Флориш
4 день

Парк водопадов

Остров Флориш славится живописными водопадами, и этот день мы посвятим прогулке по парку водопадов, где полюбуемся летящими струями и пышной растительностью.

Парк водопадов
5 день

Продолжение знакомства с Флоришем

Сегодня продолжим знакомство с островом: будем ездить между смотровыми площадками и любоваться океаном. А ещё попробуем азорский стритфуд.

Продолжение знакомства с Флоришем
6 день

Перелёт на остров Фаял, маяк Капелиньюш

Утром совершим перелёт на вулканический остров Фаял, расположенный в самом центре Азорского архипелага между Северной Америкой и Европой.

По прибытии осмотрим маяк Капелиньюш — один из символов Азорских островов, который уцелел во время извержения одноимённого вулкана, но переместился дальше от океана и сейчас функционирует как музей.

Перелёт на остров Фаял, маяк Капелиньюш
7 день

Прогулка по марине Хорта, паромная переправа на остров Пику

Позавтракав, прогуляемся по легендарной марине, где останавливаются яхты, следующие между Америкой и Европой. По сложившейся традиции многие экипажи оставляют здесь рисунки о своих путешествиях.

Затем разместимся на пароме и отправимся на остров Пику.

Прогулка по марине Хорта, паромная переправа на остров Пику
8 день

Восхождение на вулкан Пику

Сегодня вас ждёт одно из самых ярких впечатлений путешествия — вооружившись GPS-датчиками и обувшись в треккинговые кроссовки, мы совершим восхождение на высшую точку Португалии — спящий действующий вулкан Пику. Всего на подъём и спуск мы потратим около 7–8 часов. А наверху вас ждут чарующие виды на океан и соседний, уже знакомый нам, остров Фаял.

Восхождение на вулкан Пику
9 день

Виноградники острова Пику

На острове расположены виноградники, охраняемые ЮНЕСКО. Сегодня мы прогуляемся по ним, пофотографируемся, продегустируем местное вино и узнаем секреты названий напитка.

Виноградники острова Пику
10 день

Релакс в океане, перелёт на остров Терсейра

Утром поплаваем в природных океанских бассейнах, а затем совершим перелёт на живописный остров Терсейра, созданный многочисленными вулканами три миллиона лет назад. Его большая часть является заповедником — здесь нас ждут густые леса и озёра, прибрежные скалы, вулканические кратеры и гроты.

Релакс в океане, перелёт на остров Терсейра
11 день

Наблюдение за китами, пещера и фумаролы, прогулка по Ангра-ду-Эроижму

Сегодня мы отправимся наблюдать за китами — приготовьтесь испытать непередаваемые эмоции! После посетим Угольную пещеру и посмотрим на серные фумаролы — отверстия на склонах и у подножия вулканов.

Вечером прогуляемся по столице острова — городу Ангра-ду-Эроижму, который почти целиком внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наблюдение за китами, пещера и фумаролы, прогулка по Ангра-ду-Эроижму
12 день

Купание в океане, отъезд

Утром снова поплаваем в природном океанском бассейне и поедем в аэропорт.

Купание в океане, отъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3500
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Встреча в аэропорту и трансфер обратно в аэропорт
  • Весь транспорт (паром, трансферы, такси)
  • Поездка к китам
  • Восхождение на вулкан Пико
  • Входные билеты по программе (включая горячие источники, билеты в нацпарки)
  • Помощь при оформлении визы и поиске выгодного авиаперелёта
  • Сопровождение на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
  • Авиабилеты: ваш город - Понта-Делгада, Терсейра - ваш город
  • Авиабилеты между Азорскими островами ~ €200
  • Обеды и ужины ~ €25-30 в день
  • Страховка
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Понта-Делгада, аэропорт, 14:00
Завершение: Терсейра, аэропорт, первая половина дня (до 12:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стас
Стас — ваша команда гидов в Понте-Делгаде
Провели экскурсии для 16 туристов
Привет! Вместе с командой влюблённых в своё дело гидов занимаемся организацией авторских путешествий по России и другим странам. Для многих экскурсий мы привлекаем местных гидов, чтобы глубоко погрузить вас в
историю и культуру посещаемых мест. Сами тоже всегда детально изучаем маршруты перед поездкой, чтобы дать вам максимум интересных знаний и впечатлений. Нам нравится видеть восторг в глазах людей во время наших путешествий. Мы станем вашими проводниками на пути исследования удивительного и многогранного мира, поможем совершить открытия и покорить новые вершины!

