Позавтракав, прогуляемся по легендарной марине, где останавливаются яхты, следующие между Америкой и Европой. По сложившейся традиции многие экипажи оставляют здесь рисунки о своих путешествиях.

Затем разместимся на пароме и отправимся на остров Пику.