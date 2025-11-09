Понаблюдаем за китами и совершим восхождение на вулкан Пику, откуда нам откроются завораживающие виды.
Погуляем у
июн
Описание тура
Организационные детали
Возможны изменения программы из-за погодных условий.
С собой вам понадобятся:
- куртка;
- шапка;
- дождевик;
- кроссовки;
- треккинговая обувь.
Проживание. В отелях Caloura Hotel Resort 4*, Hotel Monte Brasil и гестхаусах. Размещение 2-местное: 2 кровати, для пар — одна большая кровать. Возможно 1-местное размещение (за доплату, по запросу).
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Передвигаться будем на самолётах, паромах и микроавтобусах.
Возраст участников. Возможно участие с 16 лет.
Виза. Нужна шенгенская виза.
Уровень сложности. Мы будем гулять, но без фанатизма. Самый длительный треккинг — восхождение на вулкан, требует базовой физической подготовки.
Программа тура по дням
Остров Сан-Мигель, долина гейзеров и купание в источниках
Встречаемся и едем в Фурнаше — долину гейзеров Азорских островов, где проведём весь день. Посмотрим, как прямо в вулкане готовится азорское мясное блюдо, и попробуем минеральную воду.
Вечером расслабимся в горячих источниках.
Прогулка до смотровой площадки, чайная фабрика, пляж с чёрным песком
После завтрака вас ждёт небольшой поход до смотровой площадки Пасть дьявола, откуда открывается вид на озёра в огромной кальдере вулкана.
Затем пообедаем в городе Сети-Сидадиш и отправимся на чайную фабрику: прогуляемся по плантации и продегустируем чай. Вечером побываем на пляже с чёрным песком.
Экскурсия по Понте-Делгада, перелёт на остров Флориш
В первой половине дня исследуем «столицу» Азорских островов — город Понте-Делгада. Затем совершим перелёт на остров Флориш, самую западную точку европейского континента, которую называют португальскими Гавайями.
Парк водопадов
Остров Флориш славится живописными водопадами, и этот день мы посвятим прогулке по парку водопадов, где полюбуемся летящими струями и пышной растительностью.
Продолжение знакомства с Флоришем
Сегодня продолжим знакомство с островом: будем ездить между смотровыми площадками и любоваться океаном. А ещё попробуем азорский стритфуд.
Перелёт на остров Фаял, маяк Капелиньюш
Утром совершим перелёт на вулканический остров Фаял, расположенный в самом центре Азорского архипелага между Северной Америкой и Европой.
По прибытии осмотрим маяк Капелиньюш — один из символов Азорских островов, который уцелел во время извержения одноимённого вулкана, но переместился дальше от океана и сейчас функционирует как музей.
Прогулка по марине Хорта, паромная переправа на остров Пику
Позавтракав, прогуляемся по легендарной марине, где останавливаются яхты, следующие между Америкой и Европой. По сложившейся традиции многие экипажи оставляют здесь рисунки о своих путешествиях.
Затем разместимся на пароме и отправимся на остров Пику.
Восхождение на вулкан Пику
Сегодня вас ждёт одно из самых ярких впечатлений путешествия — вооружившись GPS-датчиками и обувшись в треккинговые кроссовки, мы совершим восхождение на высшую точку Португалии — спящий действующий вулкан Пику. Всего на подъём и спуск мы потратим около 7–8 часов. А наверху вас ждут чарующие виды на океан и соседний, уже знакомый нам, остров Фаял.
Виноградники острова Пику
На острове расположены виноградники, охраняемые ЮНЕСКО. Сегодня мы прогуляемся по ним, пофотографируемся, продегустируем местное вино и узнаем секреты названий напитка.
Релакс в океане, перелёт на остров Терсейра
Утром поплаваем в природных океанских бассейнах, а затем совершим перелёт на живописный остров Терсейра, созданный многочисленными вулканами три миллиона лет назад. Его большая часть является заповедником — здесь нас ждут густые леса и озёра, прибрежные скалы, вулканические кратеры и гроты.
Наблюдение за китами, пещера и фумаролы, прогулка по Ангра-ду-Эроижму
Сегодня мы отправимся наблюдать за китами — приготовьтесь испытать непередаваемые эмоции! После посетим Угольную пещеру и посмотрим на серные фумаролы — отверстия на склонах и у подножия вулканов.
Вечером прогуляемся по столице острова — городу Ангра-ду-Эроижму, который почти целиком внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Купание в океане, отъезд
Утром снова поплаваем в природном океанском бассейне и поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно в аэропорт
- Весь транспорт (паром, трансферы, такси)
- Поездка к китам
- Восхождение на вулкан Пико
- Входные билеты по программе (включая горячие источники, билеты в нацпарки)
- Помощь при оформлении визы и поиске выгодного авиаперелёта
- Сопровождение на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- Авиабилеты: ваш город - Понта-Делгада, Терсейра - ваш город
- Авиабилеты между Азорскими островами ~ €200
- Обеды и ужины ~ €25-30 в день
- Страховка
- 1-местное проживание