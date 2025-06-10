12 дней
Азорские острова: купание в Атлантике, восхождение на вулкан Пику и объекты ЮНЕСКО
Взойти на высшую точку Португалии, увидеть китов и полюбоваться гейзерами, водопадами и океаном
Начало: Понта-Делгада, аэропорт, 14:00
10 июн в 14:00
€3500 за человека
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