Найдено 1 тур в Понте-Делгаде на русском языке, цена €3500. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

12 дней Азорские острова: купание в Атлантике, восхождение на вулкан Пику и объекты ЮНЕСКО Взойти на высшую точку Португалии, увидеть китов и полюбоваться гейзерами, водопадами и океаном Начало: Понта-Делгада, аэропорт, 14:00 € 3500 за человека

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