Николай Ж. проводит ещё 5 экскурсий

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Океаническая рыбалка в Алгарве. Ловля акул

Николай Ж.
Николай Ж. – Гид из Портимао
Океаническая рыбалка в Алгарве.

Ловля акул
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €65 за человека

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Океаническая рыбалка в Алгарве. Ловля акул
Океаническая рыбалка в Алгарве. Ловля акул
Приезжая на отдых в регион Алгарве, где рыбалка 🐟 и морские прогулки славятся испокон веков, обязательно используйте возможность отправиться на Большую Океаническую рыбалку на акулу или марлина. Превосходный отдых для всей семьи в открытом океане. Мы организовываем увлекательную рыбалку на тунца, марлина, акулу и др. при удалённости от берега 5 – 10 км. Богатство здешних вод дало человеку заниматься древним промыслом - рыбной ловлей, как в прибрежных водах, так и в открытом океане. Здесь же в Алгарве проводятся соревнования Big Game Fishing. А доказательством прекрасных условий для проведения самых престижных соревнований по разным видам спортивной рыбной ловли является установление ряда рекордов, признанных Международной Ассоциацией по спортивному рыболовству IGFA.
Ловля акул - это морское приключение для настоящих мужчин и имеет среднюю продолжительность 5 часов. Мы доставим вас в город 🏙️ Лагуш, Портимао или Виламоура*, в зависимости от удаленности вашего отеля или аппартаментов. Далее вы выезжаете на катере из дока и отправляетесь в океан к месту ловли акул. Все снасти, оборудование и наживка входит в стоимость заказа.
*Трансфер оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 Portimão

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай Ж.
Николай Ж.
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