Николай Ж. проводит ещё 5 экскурсий

Приезжая на отдых в регион Алгарве, где рыбалка 🐟 и морские прогулки славятся испокон веков, обязательно используйте возможность отправиться на Большую Океаническую рыбалку на акулу или марлина. Превосходный отдых для всей семьи в открытом океане. Мы организовываем увлекательную рыбалку на тунца, марлина, акулу и др. при удалённости от берега 5 – 10 км. Богатство здешних вод дало человеку заниматься древним промыслом - рыбной ловлей, как в прибрежных водах, так и в открытом океане. Здесь же в Алгарве проводятся соревнования Big Game Fishing. А доказательством прекрасных условий для проведения самых престижных соревнований по разным видам спортивной рыбной ловли является установление ряда рекордов, признанных Международной Ассоциацией по спортивному рыболовству IGFA.

Ловля акул - это морское приключение для настоящих мужчин и имеет среднюю продолжительность 5 часов. Мы доставим вас в город 🏙️ Лагуш, Портимао или Виламоура*, в зависимости от удаленности вашего отеля или аппартаментов. Далее вы выезжаете на катере из дока и отправляетесь в океан к месту ловли акул. Все снасти, оборудование и наживка входит в стоимость заказа.

*Трансфер оплачивается отдельно