Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Автомобильная экскурсия ⛳ начинается с отъезда от отеля в Алгарве. Переезд в Лиссабон займет около 3 часов. На протяжении этого времени Вы сможете любоваться пейзажами Алентежу и прослушать интересную информацию о традициях, культуре и быте в Португалии. При подъезде к Лиссабону пересечете самый длинный мост в Европе (Понте Вашко да Гамма), перекинутый через реку Тежу. Далее мы отправимся к проспекту Свободы (Avenida da Liberdade), через площадь Маркиза Помбала, в центре которой стоит памятник маркизу Помбалу, восстановившему Лиссабон после разрушительного землетрясения 1755 года. Отсюда начинается центральный для Лиссабона проспект Свободы, который был построен в 1879–1882 годах в стиле парижских Елисейских Полей. Затем мы проедем через центральную площадь Россиу — центр города со времен средневековья, и район Байша, поднимемся на смотровую площадку Сан Педро де Алкантара, откуда открывается живописный вид на город 🏙️, и посетим богато украшенную позолотой, плиткой, мозаикой и мрамором церковь ⛪ Святого Роха, площадь Карму, уникальный лифт в неоготическом стиле Санта Жушта, площадь Камоэнса и район Шиаду… Продолжится наша экскурсия посещением замка Св. Георгия, в котором до XVI века находилась королевская резиденция и откуда открывается восхитительный вид на город, и насладимся живописным видом Алфамы. Именно тогда, при римлянах и арабах здесь находился центр города, и сформировались тесные, извилистые улочки. Конечно же проедем по набережной, после чего мы обязательно посетим Кафедральный Собор и его внутренний готический дворик, где вы увидите результат проведенных археологических раскопок. (Вариант: посещение внутреннего дворика монастыря иерономитов в районе Белень). Прогуляемся, также, по просторной Коммерческой Площади, на которой находилась резиденция португальских королей. После этого мы посетим Национальный Музей 🖼 Старинного Искусства, где собрана лучшая коллекция картин в стране, или Музей Галуста Гульбенкяна, после чего отправимся в район Белень, где осмотрим Монастырь Иерономитов и остановимся у Сторожевой башни — одних из немногих монументальных сооружений Лиссабона эпохи открытий, сохранившихся после землетрясения 1755 года. Охраняются ЮНЕСКО. Остановимся мы, также, и у Памятника Первооткрывателям и заглянем в Музей карет, где находится одна из лучших коллекций карет мира (закрыт по понедельникам).

Кроме того, по вашему желанию, возможно посещение Беленской кафетерии — самой знаменитой кондитерской города, Океанариума, Зоопарка. При возвращении в Алгарве по договорённости можно заехать в FreePorte(шопинг) В программу входит около часа свободного времени для обеда.