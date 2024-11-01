Мы прогуляемся по античному полису, погрузимся в атмосферу винного края и будем обедать в самых изысканных винных ресторанах.
А также нас ждет треккинг вместе с гидом: поднимемся по благоустроенной горной тропе к смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на Черное море, озеро Абрау и бесконечные ряды виноградников.
Программа тура по дням
Прибытие. «Долина Лефкадия», Анапа
До 09:00 прибытие в Анапу (а/п Анапа либо ж/д вокзал Анапа, либо ж/д станция Тоннельная), встреча с табличкой.
Программа «Долина Лефкадия и Анапа».
«Долина Лефкадия»: мы совершим путешествие к виноградникам, питомнику растений, лавандовым полям, озеру Гечепсин и трюфельным плантациям, прогуляемся по античному полису и погрузимся в атмосферу и философию той эпохи, увидим строительство театра и храма, дом архонта — правителя древнего города.
Музей виноделия: древние амфоры, инструменты для работы с бочками, коллекция старинных бутылок, литографические камни, амфориски, причудливые штопоры, коллекция чаш сомелье, ойнохойи, затейливые кубки начала XIX в. и скульптурные композиции.
Обед в локаворском ресторане «Амфора»: здесь предлагают ассортимент блюд из местных свежайших продуктов.
Прямо у ресторана разбит небольшой огород, чтобы молодые овощи можно было взять прямо с грядки, салат приправить свежей зеленью, а десерты украсить.
Гравитационная винодельня «Скалистый берег» в селе Варваровка: мы посетим ее необычное здание с верхним этажом в форме морской гальки, прогуляемся по молодым виноградникам и полюбуемся окружающими их холмами.
Трансфер в отель 4* Grand Sapphire, размещение.
Тмутаракань и Шато Тамань
Завтрак в отеле, встреча с гидом.
Программа «Тмутаракань и Шато Тамань».
Переезд в Темрюкский район, ст. Тамань — изучим раскопки старинных поселений городища Гермонасса, где можно оказаться в сразу в нескольких эпохах.
Шаг вниз — XVII век, еще шаг — XII и XIII вв. — Тмутаракань, огромные глиняные бочки, торчащие из земли.
Спускаясь еще ниже, мы окажемся в X и XI вв: двухкамерные печи для обжига керамики, очерченные кладкой дворики.
Еще ниже — V-VIII столетия, где найден ряд ценнейших артефактов, таких как фрагменты античных храмов, саркофаги, клад боспорских золотых монет IV в. до н. э.
Центр энологии Chateau Tamagne — это отражение духовной силы аутентичного места, энергии двух морей и инновационных винодельческих технологий.
Место, где расположен комплекс, имеет идеальный климат для развития виноделия и уже более 5 000 лет является зоной активного виноградарства.
Здесь виноградная лоза проходит полный жизненный цикл, символизируя процесс рождения всего нового.
Chateau Tamagne возрождает культурное наследие местности, бережно хранит богатое наследие прошлого и создаёт уникальную историю будущего.
Обед в винном ресторане «Cabernet»: эногастрономические сочетания локальной кухни и терруарных вин Таманского полуострова.
Продукты используются преимущественно местные, меню обновляется по сезонам.
Дополняет меню винная карта, основанная на позициях от лучших производителей Таманского полуострова, винодельня «Поместье Голубицкое»: её можно по праву назвать одним из красивейших винодельческих комплексов России.
Современный архитектурный ансамбль фасада, входной портал из итальянского известняка, который украшает ручная резьба по камню, дизайнерские интерьеры, необыкновенные хрустальные люстры и потрясающий вид на виноградники и старинный маяк со смотровой площадкой, оборудованной на крыше.
Трансфер в отель.
Абрау-Дюрсо и Мысхако
Завтрак в отеле, освобождение номеров.
Встреча с гидом.
Программа «Интерактивный Абрау-Дюрсо и Мысхако»: на площадках исторического комплекса «Абрау-Дюрсо» увидим следующие экспозиции:
- зал «Хвала вину из глубины веков», посвященный истории зарождения мирового виноделия; исторические залы царского и советского периодов истории Русского винного дома «Абрау-Дюрсо»;
- «Виноградное поле» — проекция, передающая изображение действующего виноградного участка в режиме реального времени;
- «Галерея света Абрау» — выставка мультимедийного искусства, где гость взаимодействует с экспозицией;
- шоу «Аз есмь лоза», рассказывающее об истории возникновения вина, его влияния на искусство и то, как оно сопровождает человечество по сей день.
Треккинг «Путь к дому виноградаря»: вместе с гидом поднимемся по благоустроенной горной тропе к смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на Черное море, озеро Абрау и бесконечные ряды виноградников.
Спустимся к озеру и прокатимся на ретро-пароходе «Шампань»: это уникальный проект, прототипом которому послужил эскиз Первого российского парохода «Елизавета», спущенного на воду в Санкт-Петербурге 3 ноября 1815 года.
Обед в ресторане «Вилла Роз»: этот ресторан кавказской кухни удостоен награды за лучшую ресторанную концепцию по версии премии «Пальмовая ветвь. Выбор гостей» в номинации «Локал +».
Историческое здание ресторана «Вилла Роз», которому уже 100 лет, с момента своего основания использовалось управляющими удельным имением «Абрау-Дюрсо».
Сегодня «Вилла Роз» воссоздает былую атмосферу конца XIX-начала XX в.
Переезд в Новороссийск.
Винодельня «Мысхако» гордится своей вековой историей.
Каберне Мысхако считалось одним из лучших красных вин Российской Империи еще на рубеже XIX и ХХ вв.
Сохранив в годы СССР винодельческие традиции и исторические объекты на своей территории, предприятие в 2017 г. вступило в новый этап своего развития.
Размещение в гостинице 3* в Новороссийске.
Старый парк в Кабардинке. Отъезд
Завтрак в отеле, освобождение номеров.
Встреча с гидом.
Программа «Старый парк в Кабардинке»:культурный центр «Старый парк» в пос. Кабардинка под Геленджиком — воплощение основных эпох мировой культуры и эстетики: античная Греция, древний Египет, Средневековье и Ренессанс, восточная и православная культуры, культура народов Кавказа.
Старый парк — это территория искусства, удивительное пространство в тени столетних деревьев: это и художественная галерея, и театральная сцена, и центр творчества.
Это и ботанический сад, и музей, где гармонично соседствуют культуры и традиции разных времен и народов.
Обед.
Трансфер в аэропорт, на ж/д вокзал.
Окончание программы в Новороссийске в 20:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория отеля
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Отель «Grand Sapphire» 4*, Анапа — гостиница «Новороссийск» 3*, Новороссийск
|54 400
|65 200
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные по уровню.
Варианты проживания
Grand Sapphire
«Гранд Сапфир» — это прибрежный отель в городе Анапа, расположенный в километре от аквапарка «Золотой пляж» и Анапского бювета. Сервис для гостей включает частный пляж, бар, лаундж, парковку. Возможно предоставление трансфера. Досуг можно также разнообразить настольными играми, дайвингом, верховой ездой, посещением фитнес-центра и спа.
Для размещения отдыхающих подготовлены современные номера, каждый из которых оснащен системой кондиционирования, телевизором со спутниковым телевидением, холодильником. Все категории имеют собственную ванную комнату с гигиеническими принадлежностями.
В ресторане отеля подаются блюда национальной и европейской кухни. Также можно заказать доставку еды в номер. В утреннее время для отдыхающих сервируется вкусный и сытный завтрак. Неподалеку есть кафе, продуктовые магазины и рынок.
Расстояние до аэропорта составляет - 10,6 км, а до железнодорожного вокзала - 4,7 км. Такие известные достопримечательности, как Крокодиловая ферма, театр Оперы и балета, музыкальные фонтаны находятся в пределах 1,5 км от объекта размещения.
Новороссийск
К Вашим услугам 206 уютных номеров с видом на море и горы и современным оснащением: LCD-телевизор, индивидуальный кондиционер, бесплатный Wi-Fi. Завтраки по системе «шведский стол». Гостиница расположена на центральной набережной города и в двух километрах от делового центра города. В шаговой доступности: парки отдыха, пляж, бары, рестораны и кафе. На территории гостиницы находятся: два конференц-зала, лобби-бар, ресторан, парикмахерская, прачечная, массажный кабинет, сауна, бильярд.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии и входные билеты по программе тура
- 2-местное размещение в номере стандарт с завтраком ("Grand Sapphire" 4*, Анапа "Новороссийск" 3*, Новороссийск)
- Транспортное обслуживание - минивэн / микроавтобус, в зависимости от количества участников
- Услуги квалифицированного экскурсовода (русский язык)
- Питание: 4 обеда
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Анапы и обратно из Новороссийска
- Питание, не указанное в программе: обед, ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 8 300 руб
- Трансфер "аэропорт - гостиница - аэропорт" или "ж/д - гостиница - ж/д"
- Посещение музеев, не включенных в программу тура
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Курортный сбор, экологические сборы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь на низкой не скользкой подошве для посещения экскурсий;
- одежда по погоде (уточняйте у организатора программы, погода в регионе весьма переменчива и своеобразна);
- защита от солнца: панама (шляпа), крем, очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.