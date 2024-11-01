Винные дороги Краснодарского края

Отправляемся в путешествие к виноградникам, известным винодельням, лавандовым полям, озерам и трюфельным плантациям.

Мы прогуляемся по античному полису, погрузимся в атмосферу винного края и будем обедать в самых изысканных винных ресторанах.

А также нас ждет треккинг вместе с гидом: поднимемся по благоустроенной горной тропе к смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на Черное море, озеро Абрау и бесконечные ряды виноградников.
Винные дороги Краснодарского края
Винные дороги Краснодарского края
Винные дороги Краснодарского края
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. «Долина Лефкадия», Анапа

До 09:00 прибытие в Анапу (а/п Анапа либо ж/д вокзал Анапа, либо ж/д станция Тоннельная), встреча с табличкой.

Программа «Долина Лефкадия и Анапа».

«Долина Лефкадия»: мы совершим путешествие к виноградникам, питомнику растений, лавандовым полям, озеру Гечепсин и трюфельным плантациям, прогуляемся по античному полису и погрузимся в атмосферу и философию той эпохи, увидим строительство театра и храма, дом архонта — правителя древнего города.

Музей виноделия: древние амфоры, инструменты для работы с бочками, коллекция старинных бутылок, литографические камни, амфориски, причудливые штопоры, коллекция чаш сомелье, ойнохойи, затейливые кубки начала XIX в. и скульптурные композиции.

Обед в локаворском ресторане «Амфора»: здесь предлагают ассортимент блюд из местных свежайших продуктов.

Прямо у ресторана разбит небольшой огород, чтобы молодые овощи можно было взять прямо с грядки, салат приправить свежей зеленью, а десерты украсить.

Гравитационная винодельня «Скалистый берег» в селе Варваровка: мы посетим ее необычное здание с верхним этажом в форме морской гальки, прогуляемся по молодым виноградникам и полюбуемся окружающими их холмами.

Трансфер в отель 4* Grand Sapphire, размещение.

Прибытие. «Долина Лефкадия», АнапаПрибытие. «Долина Лефкадия», АнапаПрибытие. «Долина Лефкадия», АнапаПрибытие. «Долина Лефкадия», Анапа
2 день

Тмутаракань и Шато Тамань

Завтрак в отеле, встреча с гидом.

Программа «Тмутаракань и Шато Тамань».

Переезд в Темрюкский район, ст. Тамань — изучим раскопки старинных поселений городища Гермонасса, где можно оказаться в сразу в нескольких эпохах.

Шаг вниз — XVII век, еще шаг — XII и XIII вв. — Тмутаракань, огромные глиняные бочки, торчащие из земли.

Спускаясь еще ниже, мы окажемся в X и XI вв: двухкамерные печи для обжига керамики, очерченные кладкой дворики.

Еще ниже — V-VIII столетия, где найден ряд ценнейших артефактов, таких как фрагменты античных храмов, саркофаги, клад боспорских золотых монет IV в. до н. э.

Центр энологии Chateau Tamagne — это отражение духовной силы аутентичного места, энергии двух морей и инновационных винодельческих технологий.

Место, где расположен комплекс, имеет идеальный климат для развития виноделия и уже более 5 000 лет является зоной активного виноградарства.

Здесь виноградная лоза проходит полный жизненный цикл, символизируя процесс рождения всего нового.

Chateau Tamagne возрождает культурное наследие местности, бережно хранит богатое наследие прошлого и создаёт уникальную историю будущего.

Обед в винном ресторане «Cabernet»: эногастрономические сочетания локальной кухни и терруарных вин Таманского полуострова.

Продукты используются преимущественно местные, меню обновляется по сезонам.

Дополняет меню винная карта, основанная на позициях от лучших производителей Таманского полуострова, винодельня «Поместье Голубицкое»: её можно по праву назвать одним из красивейших винодельческих комплексов России.

Современный архитектурный ансамбль фасада, входной портал из итальянского известняка, который украшает ручная резьба по камню, дизайнерские интерьеры, необыкновенные хрустальные люстры и потрясающий вид на виноградники и старинный маяк со смотровой площадкой, оборудованной на крыше.

Трансфер в отель.

Тмутаракань и Шато ТаманьТмутаракань и Шато ТаманьТмутаракань и Шато ТаманьТмутаракань и Шато Тамань
3 день

Абрау-Дюрсо и Мысхако

Завтрак в отеле, освобождение номеров.

Встреча с гидом.

Программа «Интерактивный Абрау-Дюрсо и Мысхако»: на площадках исторического комплекса «Абрау-Дюрсо» увидим следующие экспозиции:

  • зал «Хвала вину из глубины веков», посвященный истории зарождения мирового виноделия; исторические залы царского и советского периодов истории Русского винного дома «Абрау-Дюрсо»;
  • «Виноградное поле» — проекция, передающая изображение действующего виноградного участка в режиме реального времени;
  • «Галерея света Абрау» — выставка мультимедийного искусства, где гость взаимодействует с экспозицией;
  • шоу «Аз есмь лоза», рассказывающее об истории возникновения вина, его влияния на искусство и то, как оно сопровождает человечество по сей день.

Треккинг «Путь к дому виноградаря»: вместе с гидом поднимемся по благоустроенной горной тропе к смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на Черное море, озеро Абрау и бесконечные ряды виноградников.

Спустимся к озеру и прокатимся на ретро-пароходе «Шампань»: это уникальный проект, прототипом которому послужил эскиз Первого российского парохода «Елизавета», спущенного на воду в Санкт-Петербурге 3 ноября 1815 года.

Обед в ресторане «Вилла Роз»: этот ресторан кавказской кухни удостоен награды за лучшую ресторанную концепцию по версии премии «Пальмовая ветвь. Выбор гостей» в номинации «Локал +».

Историческое здание ресторана «Вилла Роз», которому уже 100 лет, с момента своего основания использовалось управляющими удельным имением «Абрау-Дюрсо».

Сегодня «Вилла Роз» воссоздает былую атмосферу конца XIX-начала XX в.

Переезд в Новороссийск.

Винодельня «Мысхако» гордится своей вековой историей.

Каберне Мысхако считалось одним из лучших красных вин Российской Империи еще на рубеже XIX и ХХ вв.

Сохранив в годы СССР винодельческие традиции и исторические объекты на своей территории, предприятие в 2017 г. вступило в новый этап своего развития.

Размещение в гостинице 3* в Новороссийске.

Абрау-Дюрсо и МысхакоАбрау-Дюрсо и МысхакоАбрау-Дюрсо и МысхакоАбрау-Дюрсо и Мысхако
4 день

Старый парк в Кабардинке. Отъезд

Завтрак в отеле, освобождение номеров.

Встреча с гидом.

Программа «Старый парк в Кабардинке»:культурный центр «Старый парк» в пос. Кабардинка под Геленджиком — воплощение основных эпох мировой культуры и эстетики: античная Греция, древний Египет, Средневековье и Ренессанс, восточная и православная культуры, культура народов Кавказа.

Старый парк — это территория искусства, удивительное пространство в тени столетних деревьев: это и художественная галерея, и театральная сцена, и центр творчества.

Это и ботанический сад, и музей, где гармонично соседствуют культуры и традиции разных времен и народов.

Обед.

Трансфер в аэропорт, на ж/д вокзал.

Окончание программы в Новороссийске в 20:00.

Старый парк в Кабардинке. ОтъездСтарый парк в Кабардинке. ОтъездСтарый парк в Кабардинке. ОтъездСтарый парк в Кабардинке. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория отеля2-местное размещение1-местное размещение
Отель «Grand Sapphire» 4*, Анапа — гостиница «Новороссийск» 3*, Новороссийск54 40065 200

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные по уровню.

Варианты проживания

Grand Sapphire

2 ночи

«Гранд Сапфир» — это прибрежный отель в городе Анапа, расположенный в километре от аквапарка «Золотой пляж» и Анапского бювета. Сервис для гостей включает частный пляж, бар, лаундж, парковку. Возможно предоставление трансфера. Досуг можно также разнообразить настольными играми, дайвингом, верховой ездой, посещением фитнес-центра и спа.

Для размещения отдыхающих подготовлены современные номера, каждый из которых оснащен системой кондиционирования, телевизором со спутниковым телевидением, холодильником. Все категории имеют собственную ванную комнату с гигиеническими принадлежностями.

В ресторане отеля подаются блюда национальной и европейской кухни. Также можно заказать доставку еды в номер. В утреннее время для отдыхающих сервируется вкусный и сытный завтрак. Неподалеку есть кафе, продуктовые магазины и рынок.

Расстояние до аэропорта составляет - 10,6 км, а до железнодорожного вокзала - 4,7 км. Такие известные достопримечательности, как Крокодиловая ферма, театр Оперы и балета, музыкальные фонтаны находятся в пределах 1,5 км от объекта размещения.

Grand SapphireGrand SapphireGrand SapphireGrand SapphireGrand SapphireGrand Sapphire

Новороссийск

1 ночь

К Вашим услугам 206 уютных номеров с видом на море и горы и современным оснащением: LCD-телевизор, индивидуальный кондиционер, бесплатный Wi-Fi. Завтраки по системе «шведский стол». Гостиница расположена на центральной набережной города и в двух километрах от делового центра города. В шаговой доступности: парки отдыха, пляж, бары, рестораны и кафе. На территории гостиницы находятся: два конференц-зала, лобби-бар, ресторан, парикмахерская, прачечная, массажный кабинет, сауна, бильярд.

НовороссийскНовороссийскНовороссийскНовороссийскНовороссийскНовороссийск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии и входные билеты по программе тура
  • 2-местное размещение в номере стандарт с завтраком ("Grand Sapphire" 4*, Анапа "Новороссийск" 3*, Новороссийск)
  • Транспортное обслуживание - минивэн / микроавтобус, в зависимости от количества участников
  • Услуги квалифицированного экскурсовода (русский язык)
  • Питание: 4 обеда
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Анапы и обратно из Новороссийска
  • Питание, не указанное в программе: обед, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 8 300 руб
  • Трансфер "аэропорт - гостиница - аэропорт" или "ж/д - гостиница - ж/д"
  • Посещение музеев, не включенных в программу тура
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор, экологические сборы
Место начала и завершения?
Краснодарский край, Анапа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь на низкой не скользкой подошве для посещения экскурсий;
  • одежда по погоде (уточняйте у организатора программы, погода в регионе весьма переменчива и своеобразна);
  • защита от солнца: панама (шляпа), крем, очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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