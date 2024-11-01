1 день

Прибытие. «Долина Лефкадия», Анапа

До 09:00 прибытие в Анапу (а/п Анапа либо ж/д вокзал Анапа, либо ж/д станция Тоннельная), встреча с табличкой.

Программа «Долина Лефкадия и Анапа».

«Долина Лефкадия»: мы совершим путешествие к виноградникам, питомнику растений, лавандовым полям, озеру Гечепсин и трюфельным плантациям, прогуляемся по античному полису и погрузимся в атмосферу и философию той эпохи, увидим строительство театра и храма, дом архонта — правителя древнего города.

Музей виноделия: древние амфоры, инструменты для работы с бочками, коллекция старинных бутылок, литографические камни, амфориски, причудливые штопоры, коллекция чаш сомелье, ойнохойи, затейливые кубки начала XIX в. и скульптурные композиции.

Обед в локаворском ресторане «Амфора»: здесь предлагают ассортимент блюд из местных свежайших продуктов.

Прямо у ресторана разбит небольшой огород, чтобы молодые овощи можно было взять прямо с грядки, салат приправить свежей зеленью, а десерты украсить.

Гравитационная винодельня «Скалистый берег» в селе Варваровка: мы посетим ее необычное здание с верхним этажом в форме морской гальки, прогуляемся по молодым виноградникам и полюбуемся окружающими их холмами.

Трансфер в отель 4* Grand Sapphire, размещение.