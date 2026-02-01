Выходные вдвоём в Абрау-Дюрсо с отдыхом в бане, конной прогулкой и лёгкими экскурсиями
Перезагрузиться у озера, посетить винный дом и «Галерею света», покататься верхом и выпить игристого
Начало: Усадьба "Круглое озеро" (Абрау-Дюрсо, СНТ "Факел")...
21 фев в 15:00
22 фев в 15:00
23 536 ₽ за всё до 2 чел.
Винные дороги Краснодарского края
Начало: Краснодарский край, Анапа
22 мар в 10:00
29 мар в 10:00
от 43 900 ₽ за человека
Семейные выходные на базе отдыха: индивидуальный тур с катанием на квадроциклах, баней и рыбалкой
Провести время с близкими и перезагрузиться на природе
Начало: Абрау-Дюрсо, база отдыха, 15:00
27 фев в 15:00
6 мар в 15:00
43 000 ₽ за человека
