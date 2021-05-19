Всё об Ачинске

Полезная информация об Ачинске

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Местное время в Ачинске
01:3306
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаАчинск
По-английскиAchinsk
Население города117 634 чел.
АэропортАчинск ACS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Krasnoyarsk
Средняя высота207 м. от уровня моря

Где находится Ачинск на карте

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