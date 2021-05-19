Полезная информация об Ачинске
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Местное время в Ачинске
01:3306
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Ачинск
|По-английски
|Achinsk
|Население города
|117 634 чел.
|Аэропорт
|Ачинск ACS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Krasnoyarsk
|Средняя высота
|207 м. от уровня моря