Полезная информация о России
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Флаг России
|Название
|Россия
|Эмодзи флаг
|🇷🇺
|Полное название
|Российская Федерация
|По-английски
|Russia
|Столица
|Москва
|Статья о стране
|Статья о России
|Города
|Список городов
|Фотографии
|735 фото
|Валюта
|Российский рубль
|Площадь
|17 102 345 км²
|Население
|146 544 700 чел.
|Телефонный код
|+7
|Код ISO
|RU
|Основной домен
|.RU
|Соседние страны
|🇧🇾 Беларусь🇺🇦 Украина Абхазия🇦🇿 Азербайджан🇬🇪 Грузия🇰🇿 Казахстан🇨🇳 Китай🇱🇻 Латвия🇱🇹 Литва🇲🇳 Монголия🇳🇴 Норвегия🇵🇱 Польша🇫🇮 Финляндия🇪🇪 Эстония Южная Осетия
Подробная статья
Россия – крупнейшая страна мира с большой историей, от империи до современного государства
Россия — одна из великих стран, которая в каждый период своего существования оставляла большой след в истории. Страна безграничных возможностей, красивейших мест планеты, великолепной архитектуры, непревзойденных творцов искусств, которые ценятся и по сей день в 21 веке
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