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Полезная информация о России

Что нужно знать о России: 101 статья о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 5951 экскурсия
Флаг России
Флаг России
НазваниеРоссия
Эмодзи флаг🇷🇺
Полное названиеРоссийская Федерация
По-английскиRussia
СтолицаМосква
Статья о странеСтатья о России
ГородаСписок городов
Фотографии735 фото
ВалютаРоссийский рубль
Площадь17 102 345 км²
Население146 544 700 чел.
Телефонный код+7
Код ISORU
Основной домен.RU
Соседние страны🇧🇾 Беларусь🇺🇦 Украина Абхазия🇦🇿 Азербайджан🇬🇪 Грузия🇰🇿 Казахстан🇨🇳 Китай🇱🇻 Латвия🇱🇹 Литва🇲🇳 Монголия🇳🇴 Норвегия🇵🇱 Польша🇫🇮 Финляндия🇪🇪 Эстония Южная Осетия

Подробная статья

Россия
Россия – крупнейшая страна мира с большой историей, от империи до современного государства
Россия — одна из великих стран, которая в каждый период своего существования оставляла большой след в истории. Страна безграничных возможностей, красивейших мест планеты, великолепной архитектуры, непревзойденных творцов искусств, которые ценятся и по сей день в 21 веке

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