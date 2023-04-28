Отправляйтесь в увлекательное путешествие на квадроцилах вместе с нами! Мы поедем к Ивановскому водопаду, где вы сможете насладиться живописными видами и получить дозу адреналина по горной дороге с перепадами высот.
Ближайшие даты:
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ивановский водопад
- Смотровые площадки на горы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Ивановский водопад. Это природная достопримечательность известна своей живописностью. Вид ниспадающей в озеро воды, окруженной изумрудными растениями, радует глаз. Пение птиц и шум журчащего потока позволяет расслабиться и восстановить душевное спокойствие. Также в этом туре вас ждет посещение Племенной Пасеки, где вы сможете отведать душистого травяного чая и попробовать настоящий горный мед.
- Продолжительность — 3,5 часа.
ежедневно в 10:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Трансфер
- Инструктаж
- Экипировка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановкаЗавершение: Вас доставят на место вашего отправления
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании