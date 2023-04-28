Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду

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Отправляйтесь в увлекательное путешествие на квадроцилах вместе с нами! Мы поедем к Ивановскому водопаду, где вы сможете насладиться живописными видами и получить дозу адреналина по горной дороге с перепадами высот.
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Поездка на квадроциклах к Ивановскому водопаду
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Ивановский водопад
  • Смотровые площадки на горы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Ивановский водопад. Это природная достопримечательность известна своей живописностью. Вид ниспадающей в озеро воды, окруженной изумрудными растениями, радует глаз. Пение птиц и шум журчащего потока позволяет расслабиться и восстановить душевное спокойствие. Также в этом туре вас ждет посещение Племенной Пасеки, где вы сможете отведать душистого травяного чая и попробовать настоящий горный мед.
  • Продолжительность — 3,5 часа.
Обратите внимание! Есть другой вариант маршрута на квадроциклах — https://www.sputnik8.com/ru/adler/activities/48257-poezdka-na-kvadrotsiklah-po-staromu-krasnopolyanskomu-shosse

ежедневно в 10:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Трансфер
  • Инструктаж
  • Экипировка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Завершение: Вас доставят на место вашего отправления
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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