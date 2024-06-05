Экскурсии к горам Адлера

Найдено 129 экскурсий в категории «Горы» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
103 отзыва
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
«Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны, водопады, пещеры и ландшафтные парки — вы увидите все визитные карточки страны кавказских гор»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450 за человека
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
«Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000 за человека
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
251 отзыв
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
«Если будет желание, подниметесь по канатной дороге выше в горы и посетите Розу Пик»
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450 за человека
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
22 отзыва
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
«Подниметесь на небольшую гору и полюбуетесь лесными пейзажами с высоты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
2 799 за человека
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
«Вы впечатлитесь видами на город, море и горы с башни Ахун и узнаете, почему парк Ривьера в советское время называли «парком флирта»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
45 отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
««Газпром» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
81 отзыв
Душевное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в мир древних монастырей, уникальной природы и исторических сокровищ Абхазии вместе с индивидуальной экскурсией из Адлера
Начало: У отеля
«Вы погуляете по знаменитой Гагре, осмотрите Новоафонский монастырь у подножия горы и полюбуетесь красочным озером Рица»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 4 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
«По пути из Адлера в Сочи вы посетите знаменитую гору Ахун с одноименной башней, а если захотите, прокатитесь на колесе обозрения на макушке горы»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
«Иверская гора — ещё одна святыня этого края»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Морская парусная прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Наша парусная яхта, наш капитан и виды гор — всё, чтобы вы насладились морем и ощутили, как оно дарит медитативное состояние»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 000 за человека
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
37 отзывов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
«Юпшарский каньон, или Каменный мешок: вы на себе прочувствуете силу гор и впечатлитесь ландшафтами со смотровой площадки «Прощай, Родина»»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
91 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица - путешествие по истории и природе
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
«Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер»
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
«Вы откроете секреты монастыря, основанного в конце 19 века русскими монахами со Святой горы Афон»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Вы услышите историю, почему местные называют эту гору фуникулёром»
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678 за всё до 4 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Погружу вас в историю природных мест и дам сполна прочувствовать (расскажу как) энергетику величавых гор»
8 000 за всё до 4 чел.
Абхазия круглый год! (Из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
61 отзыв
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
«Зимняя Абхазия — это спокойная красота тропического побережья и заснеженных гор, ароматные мандарины, горячий очаг в апацхе, молодое вино и огненная чача»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Большого Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
«В наших горах климат более сухой, соответственно, жара переносится легче чем на море»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
«Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«А по желанию можно подняться выше в горы по канатной дороге на «Розу Пик» и полюбоваться впечатляющими пейзажами Кавказских гор»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
«Затем, вместо традиционной остановки на склонах горы Мамзышха, вы окажетесь в потрясающем месте, с которого вам откроется незабываемая панорама Гагры»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«Нам предстоит пройти 10 километров пешком по несложной горной местности (набор высоты 300 метров)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
«Полюбуетесь каньонами, ущельями, горами и водопадами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
27 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
«1️⃣ Начнём наше путешествие с горы Большой Ахун»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
«Поднявшись от побережья Черного моря в горы, вы посмотрите на Гагру с высоты»
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Познакомьтесь с живописным Сочи: гора Ахун, дача Сталина, Морской вокзал и дегустация местных деликатесов. Гид расскажет о традициях и истории города
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вы насладитесь видом на Имеретинскую бухту, олимпийские объекты и горы Западного Кавказа»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
«Вы полюбуетесь Белыми скалами и живописным Ахштырским каньоном у горной реки»
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«Затем заберёмся высоко в горы, где опытные пивовары проведут экскурсию по производству и, конечно, предложат продегустировать свежее пенное»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
«Рица — сказочное озеро, окруженное величественными горами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400 за человека
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
«Без предисловий и долгих сборов мы отправляемся в горы Красной Поляны»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600 за человека
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
«Вы услышите занимательные факты о происхождении гор и формах рельефа, удивитесь, насколько разнообразен растительный и животный мир этих мест»
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600 за всё до 7 чел.
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«Посетите водопады Девичьи и Мужские слезы, оцените пейзажи живописных рек и гор»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Новый Афон с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Новый Афон с профессиональным гидом
Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю
Начало: У вашего отеля
«Новоафонская пещера — расположенная под склоном Иверской горы, она вошла в список «Ста чудес света»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
4 отзыва
Старая новая Красная Поляна из Адлера
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: Из вашего отеля
«Пока мы будем ехать по старому краснополянскому шоссе, вы будете любоваться панорамами гор и услышите захватывающую историю этих мест»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«Роза Хутор — это горы с заснеженными холмами, шикарно продуманная инфраструктура в европейском стиле и Романов мост, нависший над рекой»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640 за человека
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
«4️⃣ Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави»»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890 за человека
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Волшебными дорогами к Рице из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Волшебными дорогами к Рице из Адлера
Вдохновенное авто-путешествие по сказочной Абхазии
Начало: В вашем отеле в Адлере
«Здесь, у подножия гор, вы познакомитесь с национальной абхазской кухней, пообедав в традиционной апацхе»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
«В Красной Поляне, пройдя по легендарным тропам к водопаду Девичьи Слезы и дольменному комплексу, вы услышите историю посёлка, а со смотровой площадки погрузитесь в созерцание невероятной красоты Кавказских гор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Малое кольцо Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
13 отзывов
Экскурсия «Малое кольцо Абхазии» из Адлера
Откройте для себя великолепие Абхазии: Гагрская колоннада и живописное озеро Рица ждут вас в этом путешествии
Начало: Из отеля в Адлере
«Расположенное в горах и со всех сторон окруженное крутыми зелеными склонами, впечатлит вас изумительным цветом рицинских вод и чистым головокружительным воздухом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«А Роза Хутор порадует променадом по набережной реки Мзымта и подъемом в горы на канатной дороге (по желанию)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Подъемник с панорамным обзором отвезет нас к вершинам гор, к курорту Роза Хутор — очаровательной европейской деревушке на русский манер»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье» в Адлере
Отправляйтесь в живописное приключение по Адлеру! Водопады, дольмены, переправа на ГАЗ-66 и кавказское застолье с танцами и песнями ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите каскад из тридцати трех водопадов, живописно стекающий с гор в реку Шахе»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 200 за человека
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
«Озеро Рица, покоряющее оттенками синего и гармонией с окружающими лесистыми горами»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600 за человека
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
«Мы изучим местные природные жемчужины – водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта»
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Мотопрогулка в горы! Роза Плато
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
«Мы проедем под знаменитым Skypark, будем созерцать красоты гор и рек, а уже от Розы Хутор начнём подъём по извилистому серпантину в деревню Роза Плато на высоту 1170 м»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
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    за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!

  • В
    Виталий
    4 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    🔥
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Интересный маршрут, но местами было сложно😅 советую пройти такое, эмоции останутся надолго!
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Всё понравилось! Поедем ещё!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
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    Абхазии. Что не понравилось: водитель лихачил, выезжал на встречку, нас сильно укачало в дороге, хотя не страдаем такой проблемой. Спасибо, все остальное прошло удачно.

  • Д
    Денис
    3 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Суперский нескучный кольцевой маршрут прошли с Владом. Гид рассказал много интересного про природу края, его флору и фауну. Обязательно вернусь за другими экскурсиями!
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
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    данного тура! Мы не очень не беспокоились, всё было организовано на высшем уровне! Гид с прекрасным чувством юмора, рассказывала очень интересно и информативно! Воспользуйтесь услугами этой компании и не пожалеете! 🔥🔥 Спасибо большое 🙏

    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
  • В
    Варя
    2 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Горы»

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  1. От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
  2. Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
  3. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  4. Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
  5. Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
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