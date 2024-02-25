1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
На квадроциклах по бездорожью
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж/Д вокзал, отели
«На квадроцикле можно ехать вдвоем или по одному или с инструктором»
Расписание: Ежедневно, 10:00,13:00,15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Туры на квадроциклах по живописным местам Сочи: Адлер ждет вас
Впечатляющие приключения на квадроциклах по Сочи. Откройте для себя красоту Красной Поляны и Сочинского национального парка
Начало: По договоренности
«Что вас ждет: Если вы хотите ощутить природный драйв в горах, но пешие походы кажутся для вас сложными, а джиппинг — не слишком впечатляющим, то выбирайте тур на квадроцикле»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
«Есть другой вариант маршрута на квадроциклах — https://www»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00,
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Поездка на квадроциклах по горам
Начало: Центральный район Сочи ул Горького 56/3
«Тур среди гор и лесов Приглашаем вас на увлекательную прогулку на квадроциклах»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Зеленая долина, старая дорога + оф роуд
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
«Есть другой вариант маршрута на квадроциклах — https://www»
Расписание: ежедневно в 10:00,14:00,16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 23:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
73 750₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр25 февраля 2024Тур просто супер!!! Понравилось абсолютно все!!! Инструктор знает свое дело! Всем рекомендую!!!!
- IImsally38 ноября 2023Отличные гиды, прекрасные впечатления
- ААндрей9 сентября 2023Инструктор молодец. Маршрут понравился. Все отлично. Советую.
- ММихаил15 августа 2023Приятная прогулка. Хорошие квадрики. Позитивные инструктора. это не только прокатиться по старой дороге но ещё и маленькая экскурсия в виде рассказа гида
- ДДмитрий9 июля 2023Все понравилось,интересный маршрут,опытные инструктора,техника конечно оставляет желать лучшего,но это мелочи
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На квадроциклах»
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