Джип-туры на квадроциклах

Найдено 6 экскурсий в категории «На квадроциклах» в Адлере, цены от 3 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На квадроциклах по бездорожью
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1.5 часа
14 отзывов
На квадроциклах по бездорожью
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж/Д вокзал, отели
«На квадроцикле можно ехать вдвоем или по одному или с инструктором»
Расписание: Ежедневно, 10:00,13:00,15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 000 за человека
Туры на самых быстрых квадроциклах по живописным местам Сочи
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Туры на квадроциклах по живописным местам Сочи: Адлер ждет вас
Впечатляющие приключения на квадроциклах по Сочи. Откройте для себя красоту Красной Поляны и Сочинского национального парка
Начало: По договоренности
«Что вас ждет: Если вы хотите ощутить природный драйв в горах, но пешие походы кажутся для вас сложными, а джиппинг — не слишком впечатляющим, то выбирайте тур на квадроцикле»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 500 за человека
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
«Есть другой вариант маршрута на квадроциклах — https://www»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00,
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
Поездка на квадроциклах по горам
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Поездка на квадроциклах по горам
Начало: Центральный район Сочи ул Горького 56/3
«Тур среди гор и лесов Приглашаем вас на увлекательную прогулку на квадроциклах»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Зеленая долина, старая дорога + оф роуд
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
Зеленая долина, старая дорога + оф роуд
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
«Есть другой вариант маршрута на квадроциклах — https://www»
Расписание: ежедневно в 10:00,14:00,16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 9 000 за всё до 2 чел.
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
5 часов
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 23:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
73 750 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На квадроциклах по бездорожью
  2. Туры на самых быстрых квадроциклах по живописным местам Сочи
  3. Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
  4. Поездка на квадроциклах по горам
  5. Зеленая долина, старая дорога + оф роуд
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "На квадроциклах" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 999 до 73 750. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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